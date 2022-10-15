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ຂ່າວສານ

ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ: ມີນະໂຍບາຍຢ່າງຖືກທິດເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ເຕີບໂຕຢ່າງເຂັ້ມແຂງ

ໃນສະພາບເສດຖະກິດໂລກມີການຜັນແປຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້ລ່ວງໜ້າ, ບັນດານະໂຍບາຍບໍລິຫານຖືກທິດ, ທັນການ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສາມາດຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ
  (ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ຮັບຜິດຊອບປະຊາຄົມເສດຖະກິດ Satvinder Singh)  

ເມື່ອແລກປ່ຽນກັບນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, ທ່ານຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ຮັບຜິດຊອບປະຊາຄົມເສດຖະກິດ Satvinder Singh ຢືນຢັນວ່າ, ໃນສະພາບເສດຖະກິດໂລກມີການຜັນແປຍາກທີ່ຈະຄາດຄະເນໄດ້ລ່ວງໜ້າ, ບັນດານະໂຍບາຍບໍລິຫານຖືກທິດ, ທັນການ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ສາມາດຫຼີກລ້ຽງຜົນກະທົບຈາກພາຍນອກ, ພ້ອມທັງ ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຢ່າງເຂັ້ມແຂງພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ. ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດທີ່ມີການປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນສະຖຽນລະພາບຂອງ ອາຊຽນ.

“ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ, ຫວຽດນາມ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຢ່າງເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃຫ້ແກ່ ອາຊຽນ ທີ່ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ, ກ້າແກ່ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ສິ່ງທ້າທາຍເຊິ່ງເສດຖະກິດໂລກພວມປະເຊີນໜ້າ, ອາຊຽນ ພວມສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຄວບຄຸມການຟື້ນຟູຢ່າງເຂັ້ມແຂງ. ເພື່ອບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນນັ້ນ, ຕາມຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ ໜຶ່ງໃນບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກຄື ຫວຽດນາມ, ເຊິ່ງເປັນປະເທດນຳໜ້າການຟື້ນຟູຢ່າງແຮງພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ, ພ້ອມທັງປະຕິບັດການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດສຳຄັນ ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບມືກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນປະຈຸບັນ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ຖະ​ບານ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫຍໍ້​ເວ​ລາລົງ​ໃນ​ການ​ກະ​ກ​ຽມ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄລ​ຍະ 2021 – 2025

ລັດ​ຖະ​ບານ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ຫຍໍ້​ເວ​ລາລົງ​ໃນ​ການ​ກະ​ກ​ຽມ​ລົງ​ທຶນກໍ່​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ໄລ​ຍະ 2021 – 2025

ວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເລວັນແທ່ງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໂຄງການເສັ້ນທາງດ່ວນ ເໜືອ - ໃຕ້ ທາງທິດຕາເວັນອອກ ໄລຍະ 2021 – 2025 (ໄລຍະ 2).
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