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ຂ່າວສານ

ຮອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ: ຫວຽດນາມ ສູ້ຊົນເພື່ອສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ມີຢາເສບຕິດ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການສຳຜັດຮອບດ້ານ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຢາເສບຕິດ.
ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ

ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ, ທ່ານ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂັ້ນລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບໄພນາບຂູ່ຈາກຢາເສບຕິດ. ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງທ່ານ Antony Blinken, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຜູ້ຕາງໜ້າ 70 ປະເທດ ແລະ ການນຳບາງອົງການສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການສຳຜັດຮອບດ້ານ, ແກ້ໄຂບັນດາບັນຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຢາເສບຕິດ. ພ້ອມນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເນັ້ນໜັກບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນຄວນໜູນຊ່ວຍປະຕິບັດສົນທິສັນຍາພື້ນຖານກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ 3 ສະບັບໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຊ່ວຍເພີ່ມທະວີບົດບາດຂອງຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມຢາເສບຕິດຂອງ ສປຊ (CND) ໃຫ້ດີກ່ວາອີກ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ສະເໜີວ່າ: ສາກົນຄວນເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາກ່ຽວກັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ຍົກສູງກຳລັງຄວາມສາມາດ, ແຫຼ່ງກຳລັງ, ເຕັກໂນໂລຊີ , ແລະ ຖືວ່າ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ຢາເສບຕິດແບບຍືນຍົງນັ້ນ ຄວນເພີ່ມທະວີບັນດາມາດຕະການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຍົກສູງລະດັບການສຶກສາ ແລະ ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ພິເສດແມ່ນສຳລັບຊາວໜຸ່ມ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ

ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນກວາງເຟືອງ ເຮັດວຽກຢູ່ແຂວງ ຮ່າຢາງ

ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ຫງວຽນວັນເຊີນ, ປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນແຂວງ ຮ່າຢາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ແຂວງ ຮ່າຢາງ ໄດ້ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ລື່ນກາຍບັນດາມາດຖານ, ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໄດ້ວາງອອກ.
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