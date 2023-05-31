Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ສ້າງປະມວນມາດຖານກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕ້ອງກົມກ່ຽວກັບມາດຖານຂອງສາກົນ

ເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປຊ ປີ 2021 (COP21) ມາຮອດປະຈຸບັນ.
  ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກ ແລະ ສະເໜີຄະນະຊີ້ນຳອັບເດດບັນດາຄາດໝາຍ, ເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປຊ ປີ 2021 (COP21) ມາຮອດປະຈຸບັນ; ສະຫລຸບບົດຮຽນຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຈາກນັ້ນຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຂໍ້ສະເໜີເພື່ອຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີວ່າ:

          “ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການພະຍາຍາມສ້າງລະບົບມາດຖານ ຕີລາຄາເພື່ອຈັດແບ່ງ ການເຕີບໂຕສີຂຽວແມ່ນແນວໃດ, ເລື່ອງຕ້ອງຫັນເປັນລະບອບລະບຽບການເພື່ອນຳເຂົ້າຂອບນິຕິກຳ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາໃນຂອດເລືອກເຟັ້ນບັນດາໂຄງການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຖືມາດຖານນັ້ນເພື່ອຕີລາຄາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນທຸກດ້ານ, ກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກ່ຽວກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວນຳມາໃຫ້, ໃນທຸກດ້ານສັງຄົມທີ່ລົງທຶນໃຫ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ຍູ້​ແຮງ​ການ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ພິ​ການ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ມອບຂອງຂວັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຢູ່ສູນຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາການສຶກສາໃຫ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບວົງຄະນະຍາດ ສັງກັດວິທະຍາໄລສ້າງຄູສູນກາງ ແລະ ໂຮງຮຽນສາມັນເອກະຊົນ Hermann Gmeiner ຮ່າໂນ້ຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top