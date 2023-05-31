ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ສ້າງປະມວນມາດຖານກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ແລະ ຕ້ອງກົມກ່ຽວກັບມາດຖານຂອງສາກົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ທີ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກ ແລະ ສະເໜີຄະນະຊີ້ນຳອັບເດດບັນດາຄາດໝາຍ, ເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕສີຂຽວ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ ສປຊ ປີ 2021 (COP21) ມາຮອດປະຈຸບັນ; ສະຫລຸບບົດຮຽນຂອງບັນດາປະເທດໃນໂລກໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ, ຈາກນັ້ນຖອດຖອນບົດຮຽນ, ຂໍ້ສະເໜີເພື່ອຫັນບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄດ້ວາງອອກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີວ່າ:
“ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການພະຍາຍາມສ້າງລະບົບມາດຖານ ຕີລາຄາເພື່ອຈັດແບ່ງ ການເຕີບໂຕສີຂຽວແມ່ນແນວໃດ, ເລື່ອງຕ້ອງຫັນເປັນລະບອບລະບຽບການເພື່ອນຳເຂົ້າຂອບນິຕິກຳ ເພື່ອຊ່ວຍພວກເຮົາໃນຂອດເລືອກເຟັ້ນບັນດາໂຄງການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ຖືມາດຖານນັ້ນເພື່ອຕີລາຄາຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການເຕີບໂຕສີຂຽວໃນທຸກດ້ານ, ກ່ຽວກັບການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກ່ຽວກັບພື້ນຖານເສດຖະກິດສີຂຽວນຳມາໃຫ້, ໃນທຸກດ້ານສັງຄົມທີ່ລົງທຶນໃຫ້ການເຕີບໂຕສີຂຽວ”.