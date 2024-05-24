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ຂ່າວສານ

ອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ ປະ​ກາດ​ແຜນ​ການ​ເພີ່ມ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ​ສິນ​ຄ້າ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ ຈີນ

ຫ້ອງການຕາງໜ້າ ດ້ານການຄ້າ ອາເມລິກາ (USTR) ໄດ້ປະກາດວ່າ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ ຈະເພີ່ມພາສີຢ່າງແຮງ ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າບາງຊະນິດຈາກຈີນ, ລວມມີ ບາດເຕີຣີ ລົດໄຟຟ້າ, ຊີບຄອມປູເຕີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ.
ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN

ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ, ຫ້ອງການຕາງໜ້າ ດ້ານການຄ້າ ອາເມລິກາ (USTR) ໄດ້ປະກາດວ່າ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ສິງຫາ ຈະເພີ່ມພາສີຢ່າງແຮງ ສຳລັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າບາງຊະນິດຈາກຈີນ, ລວມມີ ບາດເຕີຣີ ລົດໄຟຟ້າ, ຊີບຄອມປູເຕີ ແລະ ຜະລິດຕະພັນການແພດ. ຕາມແຜນການແລ້ວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຈະຮັກສາລະດັບພາສີ ໂດຍທ່ານ ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ວາງອອກ ແລະ ເພີ່ມເຕີມລະດັບພາສີອື່ນໆ, ລວມມີ ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 4 ເທົ່າ ພາສີ ລົດໄຟຟ້າ, ຂຶ້ນສູງກ່ວາ 100%, ເພີ່ມຂຶ້ນທົບ 2 ເທົ່າ ພາສີຕໍ່ວັດຖຸເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າ, ຂຶ້ນເຖິງ 50%. ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານນາງ Katherine Tai ຜູ້ຕາງໜ້າດ້ານການຄ້າ ອາເມລິກາ ກໍ່ສົ່ງເສີມຍົກເວັ້ນພາສີ ສຳລັບເຄື່ອງຈັກອຸດສາຫະກຳນັບຮ້ອຍຊະນິດ ທີ່ໄດ້ນຳເຂົ້າຈາກຈີນ, ລວມມີບັນດາວັດຖຸອຸປະກອນ ຜະລິດຜະລິດຕະພັນພະລັງງານແສງຕາເວັນ.

ໃນປະຕິກິລິຍາຂອງຕົນ, ຈີນ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນແຜນການເພີ່ມພາສີຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ປະກາດວ່າ ມີ “ບັນດາມາດຕະການຢ່າງຂ້ຽວຂາດ” ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ. ຈີນ ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາມາດຕະການພາສີອາກອນດັ່ງກ່ວາ ແມ່ນ ຝືນກັບຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາເມລິກາ ແລະ ທົ່ວໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຕຳຫຼວດ​ທະ​ເລ ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ​ ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຮ່ວມ ​ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ທາງ​ທິດ​ເໜືອ​ອ່າວພາກ​ເໜືອ

ຕຳຫຼວດ​ທະ​ເລ ສອງ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ - ຈີນ​ ລາດ​ຕະ​ເວນ​ຮ່ວມ ​ຢູ່​ເຂດ​ທະ​ເລ​ທາງ​ທິດ​ເໜືອ​ອ່າວພາກ​ເໜືອ

ຂອບຂະໜາດຂອງການລາດຕະເວນຮ່ວມ ຄັ້ງນີ້ ນັບແຕ່ສະຖານທີ່ເລກທີ 1 ຫາສະຖານທີ່ເລກທີ 9 ໃນເສັ້ນແບ່ງແຍກ ອ່າວພາກເໜືອ ດ້ວຍເສັ້ນທາງຍາວປະມານ 102 ໄມທະເລ.
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