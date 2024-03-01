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ຂ່າວສານ

ອຽກ​ລັງ ຖື​ທີ່​ຕັ້ງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ເປັນ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ແລະ ປ້ອງກັນປະເທດ ອຽກລັງ Micheal Martin, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ອຽກລັງ ຢ່າງເປັນທາງການ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອຽກລັງ (ພາບ:VOV)

ວັນທີ 28 ກຸມພາ, ທີ່ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອຽກລັງ Michael D.Higgins, ຢັ້ງຢືນວ່າ ອຽກລັງ ຖືທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນໃນຍຸດທະສາດສຳລັບພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ; ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຈະຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ສອງຝ່າຍໃນບັນດາຂົງເຂດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າອີກ; ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ  ອຽກລັງ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອໃຫ້ປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັບສັງຄົມ ແລະ ຮ່ຳຮຽນເປັນປົກກະຕິ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່ໃນການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍຢາກເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານກັບ ອຽກລັງ, ພ້ອມທັງເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຜ່ານການຢ້ຽມຢາມນີ້ ຈະພ້ອມກັບຝ່າຍ ອຽກລັງ ສຳຫຼວດກວດຄືນ, ເປັນເອກະພາບຕໍ່ບັນດາທິດທາງ, ມາດຕະການໃຫຍ່ ແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ, ສົມກັບຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກໍປາດຖະໜາວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອຽກລັງ ຈະຊຸກຍູ້ລັດຖະສະພາ ອຽກລັງ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນສັນຍາອາລັກຂາການລົງທຶນ ຫວຽດນາມ - EU (EVIPA) ໂດຍໄວ; ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືກ່ຽວກັບດ້ານການສຶກສາ - ບຳລຸງສ້າງລະຫວ່າງສອງປະເທດ; ກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນການເພີ່ມຈຳນວນທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ, ສົ່ງເສີມການຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆ, ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ…

ກໍໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ກໍໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້າປະຊາຄົມຊາວ ຫວຽດນາມ ອາໄສ ຢູ່ ອຽກລັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ມີ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ

ດັດຊະນີການຜະລິດທົ່ວຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 2 ເດືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 6%; ມີວິສາຫະກິດກວ່າ 41.000 ແຫ່ງ ໄດ້ຈົດທະບຽນສ້າງຕັ້ງໃໝ່ ແລະ ກັບຄືນສູ່ການເຄື່ອນໄຫວ; ເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ບັນລຸລະດັບສູງສຸດ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ 5 ປີຜ່ານມາ; ຍອດວົງເງິນການນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ຄາດວ່າບັນລຸເກືອບ 114 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບ 19%...
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