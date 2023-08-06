ຂ່າວສານ
ອົດສະຕາລີ ແລະ ຈີນ ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບເຂົ້າບາເລນຳເຂົ້າ
ວັນທີ 4 ສິງຫາ, ອົດສະຕາລີ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະຍົກເລີກການຮ້ອງຟ້ອງ ຈີນ ຢູ່ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO), ພາຍຫຼັງທີ່ ປັກກິ່ງ ຍົກເລີກການຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບເຂົ້າບາເລນຳເຂົ້າຈາກ ອົດສະຕາລີ. ລະອຽດ, ກະຊວງການຄ້າ ຈີນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈະຍົກເລີກພາສີຕ້ານການຂາຍບຸບລາຄາ ແລະ ພາສີຕ້ານການໜູນຊ່ວຍສຳລັບເຂົ້າບາເລນໍາເຂົ້າຈາກ ອົດສະຕາລີ ນັບແຕ່ວັນທີ 4 ສິງຫາ ເປັນຕົ້ນໄປ. ອົງການນີ້ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຮັກສາບັນດາອັດຕາພາສີສຳລັບເຂົ້າບາເລຂອງ ອົດສະຕາລີ ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນ ຍ້ອນບັນດາການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫຼາດເຂົ້າບາເລ ຈີນ. ໃນຖະແຫຼງການໜຶ່ງ, ທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕາລີ Penny Wong ເນັ້ນໜັກວ່າ Canberra ຊົມເຊີຍການກະທຳດັ່ງກ່າວຂອງ ປັກກິ່ງ, ເຊິ່ງຈະເປີດທາງໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດສົ່ງອອກເຂົ້າບາເລຂອງປະເທດນີ້ແຊກຊຶມເຂົ້າຕະຫຼາດ ຈີນ ຄືນໃໝ່, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດຜະລິດ ອົດສະຕາລີ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ ຈີນ.
ເດືອນ ພຶດສະພາ 2020, ຈີນ ໄດ້ຈັດວາງອັດຕາພາສີສຳລັບຫຼາຍປະເພດສິນຄ້ານຳເຂົ້າຕົ້ນຕໍຈາກ ອົດສະຕາລີ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ເຂົ້າບາເລ, ຊີ້ນງົວ ແລະ ເຫຼົ້າວາຍ, ໃນນັ້ນ ສະເພາະເຂົ້າບາເລ ແມ່ນ 80%.