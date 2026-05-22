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ຂ່າວສານ

ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ກ່າວ​ເຕືອນ​ ຄວາມ​ສ່ຽງພະ​ຍາດ Ebola ​ລະບາດ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ

ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ, ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ກ່າວ​ເຕືອນ​ວ່າ, ຄວາມ​ສ່ຽງພະ​ຍາດ Ebola​ ລະ​ບາດຢູ່ ສ.ກົງ​ໂກ ແລະ ອູ​ກັນ​ດາ ແມ່ນ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ຊາດ ແລະ ພາກ​ພື້ນ, ແຕ່​ຍັງ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ຕ່ຳ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.
  ພາບ​ປະ​ກອບ: AP/Moses Sawasawa  
ຕາມ​ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການໃຫຍ່ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ແລ້ວ, ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ມີ 51 ກໍ​ລະ​ນີ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຕິດ​ພະ​ຍາດ​ຢູ່​ບັນ​ດາ​ແຂວງ Ituri ແລະ Kivu ເໜືອ​ຢູ່​ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ສ.ກົງ​ໂກ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ນັ້ນອູ​ກັນ​ດາ ກໍ່​ໄດ້​ແຈ້ງ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນກ່ຽວ​ກັບ 2 ກໍ​ລະ​ນີ​ຕິດ​ພະ​ຍາດ​ ​ຢູ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ Kampala. ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ WHO ກໍ່​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ, ນອກ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ກໍ​ລະ​ນີ​ທີ່ໄດ້ຮັບ​ການ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ແລ້ວ ກໍ່ຍັງ​ມີ​ເກືອບ 600 ກໍ​ລະ​ນີ​ສົງ​ໄສ​ຕິດ​ເຊື້ອ ແລະ 139 ກໍ​ລະ​ນີ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ, ພ້ອມ​ທັງ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ຕົວ​ເລກ​ນີ້​ອາດ​ຈະ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນອີກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີ​ຣານ ກ່າວ​ເຕືອນ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຖ້າ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ເກາະ​ຜິດ

ອີ​ຣານ ກ່າວ​ເຕືອນ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຖ້າ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ເກາະ​ຜິດ

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ກອງກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກປະ​ຕິ​ວັດ​ອິດ​ສະ​ລາມ ອີຣານ (IRGC) ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ​ຖ້າການ​ກະ​ທຳ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຄືນອີກ, ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຈະ​ເປີດກວ້າງອອກ ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ພາກ​ພື້ນ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.
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