ຂ່າວສານ
ອີຣານ ຢັ້ງຢືນ ກຽມພ້ອມເຈລະຈາກັບ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ ໃນຂອບເຂດກົດໝາຍສາກົນ
ການນຳ ອີຣານ ກໍຢັ້ງຢືນວ່າ ປະເທດນີ້ບໍ່ສາມາດລົບລ້າງເຕັກໂນໂລຢີນິວເຄຼຍ ພ້ອມທັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນບັນດາຮອບເຈລະຈາກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເຕເຮຣານ ຍາມໃດກໍກຽມພ້ອມຮ່ວມມືໃນຂອບເຂດຂໍ້ຕົກລົງສາກົນ ແລະ ກົນໄກຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໂລກ ແນໃສ່ຮັບປະກັນລັກສະນະສັນຕິພາບຂອງໂຄງການນິວເຄຼຍ.
ສ່ວນຝ່າຍ ອີຣັກ, ທ່ານ Ali al-Zaidi ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊົ່ວຄາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ Baghdad ກຽມພ້ອມສວມບົດບາດເປັນກາງໄກເກ່ຍແນໃສ່ຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ອີຣານ ແລະ ອາເມລິກາ, ດ້ວຍເປົ້າໝາຍຄວບຄຸມຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນພາກພື້ນ.