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ຂ່າວສານ

ອີ​ຣານ ຢັ້ງ​ຢືນ ກຽມ​ພ້ອມ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ກົດ​ໝາຍ​ສ​າ​ກົນ

ວັນ​ທີ 05 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ​ Masoud Pezeshkian ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ຣານ ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ເຕ​ເຮ​ຣານ ກຽມ​ພ້ອມ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ກົນ, ແຕ່​ບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ບັນ​ດາ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ບັງ​ຄັບ, ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ກັບ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ.

ການ​ນຳ ອີ​ຣານ ກໍ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ນີ້​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ລົບ​ລ້າງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີນິວ​ເຄຼຍ ພ້ອມ​ທັງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ໃນ​ບັນ​ດາ​ຮອບ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ, ເຕ​ເຮ​ຣານ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ກຽມ​ພ້ອມ​ຮ​່ວມ​ມື​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ສາ​ກົນ ແລະ ກົນ​ໄກ​ຕິດ​ຕາມ​ກວດ​ກາ​ທົ່ວ​ໂລກ ແນ​ໃສ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ລັກ​ສະ​ນະ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄຼຍ.

ສ່ວນ​ຝ່າຍ ອີ​ຣັກ, ທ່ານ​ Ali al-Zaidi ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊົ່ວ​ຄາວ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ Baghdad ກຽມ​ພ້ອມ​ສວມ​ບົດ​ບາດ​ເປັນ​ກາງ​ໄກ​ເກ່ຍ​ແນ​ໃສ່​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ ອີ​ຣານ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ, ດ້ວຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຄວບ​ຄຸມ​ຄວາມ​ເຄັ່​ງ​ຕຶງ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍ້ອງ​ຍໍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ອັນ​ດີ​ງາມ​ກັບ ຈີນ ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປັກ​ກິ່ງ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ Donald Trump ຍ້ອງ​ຍໍ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ອັນ​ດີ​ງາມ​ກັບ ຈີນ ກ່ອນ​ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປັກ​ກິ່ງ

ວັນ​ທີ 05 ພຶ​ດ​ສະ​ພາ, ທ່ານ​ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກເຖິງສາຍ​ພົວ​ພັນອັນ “ດີ​ງາມ​ທີ່​ສຸດ” ກັບ​ທ່ານ ສີ​ຈີ້ນ​ຜິງ ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ, ໃນ​ສະ​ພາບ​ການ​ສະ​ພາບ​ການ​ການ​ນຳ​ສອງ​ທ່ານ​ກະ​ກຽມ​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ແບບ​ເຊິ່ງ​ໜ້າ​ຢູ່ ປັກ​ກິ່ງ ໃນ​ກາງ​ເດືອນ​ນີ້.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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