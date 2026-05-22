ຂ່າວສານ ອີຣານ ກ່າວເຕືອນເປີດກວ້າງການປະທະກັນຖ້າອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະລາແອັນ ສືບຕໍ່ເກາະຜິດ 22/05/2026 ຖະແຫຼງການຂອງກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC) ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຖ້າການກະທຳເປັນປໍລະປັກຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະລາແອັນ ໄດ້ດຳເນີນຄືນອີກ, ການປະທະກັນຈະເປີດກວ້າງອອກ ເກີນຂອບເຂດພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ. ພາບປະກອບ: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດ ອິດສະລາມ ອີຣານ ກ່າວເຕືອນວ່າ ອີຣານ ຈະເປີດກວ້າງການປະທະກັນຢູ່ນອກພາກພື້ນຕາເວັນອອກກາງ, ຖ້າອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະລາແອັນ ສືບຕໍ່ເດີນຕາມການກະທຳເປັນປໍລະປັກ. ຖະແຫຼງການຂອງກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC) ຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຖ້າການກະທຳເປັນປໍລະປັກຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະລາແອັນ ໄດ້ດຳເນີນຄືນອີກ, ການປະທະກັນຈະເປີດກວ້າງອອກ ເກີນຂອບເຂດພາກພື້ນ ຕາເວັນອອກກາງ. ພ້ອມທັງ IRGC ຢັ້ງຢືນວ່າ ກອງກຳລັງນີ້ຍັງບໍ່ທັນ ບຸກໂຈມຕີຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ, ໃນຂະນະທີ່ ຝ່າຍກົງກັນຂ້າມ ແມ່ນສອງກຳລັງທະຫານທີ່ແພງທີ່ສຸດໃນໂລກ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຈົນສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ 6 ອາທິດຜ່ານມາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)