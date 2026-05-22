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ຂ່າວສານ

ອີ​ຣານ ກ່າວ​ເຕືອນ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຖ້າ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ເກາະ​ຜິດ

ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ກອງກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກປະ​ຕິ​ວັດ​ອິດ​ສະ​ລາມ ອີຣານ (IRGC) ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ​ຖ້າການ​ກະ​ທຳ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຄືນອີກ, ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຈະ​ເປີດກວ້າງອອກ ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ພາກ​ພື້ນ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ.
  ພາບ​ປະ​ກອບ: Majid Asgaripour/WANA/REUTERS  
ວັນ​ທີ 20 ພຶດ​ສະ​ພາ, ກອງກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກ​ປະ​ຕິ​ວັດ ອິດ​ສະ​ລາມ ອີ​ຣານ ກ່າວ​ເຕືອນ​ວ່າ ອີ​ຣານ ຈະ​ເປີດກວ້າງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່ນອກ​ພາກ​ພື້ນ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ, ຖ້າ​ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ເດີ​ນ​ຕາມ​ການ​ກະ​ທຳ​ເປັນປໍ​ລະ​ປັກ. ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ກອງກຳ​ລັງ​ພິ​ທັກປະ​ຕິ​ວັດ​ອິດ​ສະ​ລາມ ອີຣານ (IRGC) ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ​ຖ້າການ​ກະ​ທຳ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຄືນອີກ, ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຈະ​ເປີດກວ້າງອອກ ​ເກີນ​ຂອບ​ເຂດ​ພາກ​ພື້ນ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ. ພ້ອມ​ທັງ IRGC ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ກອງກຳ​ລັງ​ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຈົນ​ສຸດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ ​ຝ່າຍ​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ ແມ່ນ​ສອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ທີ່ແພງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ໄດ້​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ຈົນ​ສຸດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ໃນ 6 ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັງ​ກິດ​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ກັບ 6 ປະ​ເທດ​ເຂດ​ອ່າວ

ອັງ​ກິດ​ບັນ​ລຸ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ກັບ 6 ປະ​ເທດ​ເຂດ​ອ່າວ

ມູນ​ຄ່າ​ທົບ​ສອງ​ເທົ່າ​ເມື່ອ​ທຽບ​ກັບ ການ​ຄິດ​ໄລ່​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ ແມ່ນ​ໄຊ​ຊະ​ນະຍິງ​ໃຫຍ່​ສຳ​ລັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​ອັງ​ກິດ ກໍ່​ຄື​ຜູ້​ອ​ອກ​ແຮງ​ງານ, ​ເຊິ່ງ​ເປັນບັນ​ດາ​ຜູ້​ຄົນ​ຈະ​ຮູ້​ສຶກ​ໄດ້​​ຮັບຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ຜ່ານ​ລະ​ດັບ​ເງິນ​ເດືອນ​ທີ່​ສູງກວ່າ ແລະ ມີຫຼາຍ​ໂອ​ກາດກວ່າ.
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