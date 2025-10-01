ຂ່າວສານ
ອີຢູ ຈັດວາງຄຳສັ່ງລົງໂທດ ອີຣານ ຄືນໃໝ່
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ 1 ວັນ, ສປຊ ໄດ້ຟື້ນຟູຄຳສັ່ງຂວ້ຳບາດອາວຸດ ແລະ ບັນດາມາດຕະການລົງໂທດອື່ນທີ່ມີຕໍ່ ອີຣານ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງໂຄງການນິວເຄຼຍຂອງປະເທດນີ້ ພາຍຫຼັງທີ່ກຸ່ມ E3 (ລວມມີ ຝະລັ່ງ, ອັງກິດ ແລະ ເຢຍລະມັນ) ໄດ້ກ່າວຫາວ່າ ອີຣານ ບໍ່ປະຕິບັດບັນດາຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຼຍປີ 2015. ບັນດາມາດຕະການໂດຍ ອີຢູ ຈັດວາງຄືນໃໝ່ມີ: ຫ້າມສົ່ງອອກອາວຸດ, ຫ້າມນ້ຳເຂົ້າ ແລະ ຂົນສົ່ງນ້ຳມັນບໍ່, ອາຍແກັດທຳມະຊາດ, ຜະລິດຕະພັນ. ອີຢູກໍ່ຈະປິດລ້ອມຊັບສິນຂອງທະນາຄານສູນກາງ ອີຣານ ແລະ ຫຼາຍທະນາຄານການຄ້າໃຫ່ຍ.
ທ່ານ Masoud Pezeshkian ປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ປະກາດວ່າ ປະເທດນີ້ບໍ່ເຄີຍຊອກຫາວິທີຜະລິດອາວຸດນິວຄຼຍ; ປະຕິເສດ ແລະ ກ່າວປະນາມການຈັດວາງບໍ່ວ່າການຈຳກັດ ແລະ ຄຳສັ່ງລົງໂທດໃດໆ ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກວ່າ ປະເທດສາທາລະນະລັດອິດສະລາມນີ້ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຈລະຈາຢ່າງໂປ່ງໃສ, ບັນລຸໄດ້ມາດຕະການຢ່າງຍຸດຕິທຳ ແລະ ເໝາະສົມໃຫ້ບັນຫານິວເຄຼຍ.