ຂ່າວສານ

ອີ​ຢິບ ຂົນ​ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຕື່ມ​ອີກ 7.300 ໂຕນ​ເຂົ້າ​ເຂດ ກາ​ຊາ

ອີຢິບ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໄປຍັງ ກາຊາ ກວ່າ 800.000 ໂຕນແລ້ວ, ກວມເອົາ 70% ປະລິມານເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນທັງໝົດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ກາຊາ.
ເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ອີຢິບ ພວມເຂົ້າໄປຍັງເຂດກາຊາ ຜ່ານດ່ານຊາຍແດນ Rafah (ພາບ: VOV)

ວັນທີ 03 ກຸມພາ, ອົງການຊີກວົງເດືອນແດງຂອງ ອີຢິບ ໄດ້ຂົນສົ່ງທັນຍາຫານ, ແປ້ງເຂົ້າຈີ່, ຢຸກຢາ, ອຸປະກອນການແພດ, ເຊື້ອເພີງ, ຜ້າຫົ່ມ, ຕູບຜ້າບາດ ແລະ ໂສ້ງເສື້ອກັນໜາວຈຳນວນກວ່າ 7.350 ໂຕນ ເຂົ້າໄປຍັງເຂດ ກາຊາ. ນີ້ແມ່ນງວດເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອທີ 130  ຕາມຂໍ້ລິເລີ່ມ “Zad El Izza: ຈາກ ອີຢິບ ໄປຍັງ ກາຊາ”, ທີ່ໄດ້ປຸກລະດົມໃນທ້າຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2025.

        ນັບແຕ່ເມື່ອເກີດການຕໍ່ສູ້ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນເດືອນຕຸລາ 2023, ອີຢິບ ໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອໄປຍັງ ກາຊາ ກວ່າ 800.000 ໂຕນແລ້ວ, ກວມເອົາ 70% ປະລິມານເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນທັງໝົດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ ກາຊາ. ປັດຈຸບັນ, Cairo ຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມຜັນຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບ ກາຊາ ໂດຍ ອາເມລິກາ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ອຸປະຖຳ, ເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງບັນດາຝ່າຍ ປາແລັດສະຕິນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການປະຕິບັດມາດຕະການສອງລັດ ໃຫ້ແກ່ການປະທະກັນລະຫວ່າງ ປາແລັດສະຕິນ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ, ລວມມີການສ້າງຕັ້ງລັດ ປາແລັດສະຕິນ ເອກະລາດ ດ້ວຍເສັ້ນຊາຍແດນ ປີ 1967 ແລະ ມີນະຄອນຫຼວງ ແມ່ນ Jerusalem ຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ອອກເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ສະຫາຍເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ອອກເດີນທາງຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ

ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XIV ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ຫາກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

