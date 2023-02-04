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ຂ່າວສານ

ອີຢູ ເຫັນດີສະໜອງບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານທີ 7 ໃຫ້ຢູແກຼນ

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ອີຢູ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍເງິນໃຫ້ ຢູແກຼນ ເກືອບ 60 ຕື້ເອີໂລ, ໃນນັ້ນເກືອບ 12 ຕື້ເອີໂລ ແມ່ນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານ ແລະ 18 ຕື້ເອີໂລ ແມ່ນຊ່ວຍລັດຖະບານປະເທດນີ້ບໍລິຫານປະເທດ ໃນປີນີ້.
ລົດຖັງຂອງເຢຍລະມັນ (ພາບປະກອບ: Getty Images/Defense News)
ວັນທີ 02 ກຸມພາ, ສະຫະພາບເອີລົບ ໄດ້ເຫັນດີສະໜອງບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານທີ 7 ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານເອີໂລ ໃຫ້ ຢູແກຼນ, ພ້ອມກັບ 45 ລ້ານເອີໂລ ໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວບຳລຸງສ້າງຄະນະຜູ້ແທນດ້ານການທະຫານຂອງສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ຢູ່ ຢູແກຼນ (EUMAM Ukraine). ແຈ້ງການດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານ Josep Borrell, ຜູ້ຕາງໜ້າຂັ້ນສູງ ອີຢູ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຕ່າງປະເທດ ຍົກອອກມາ ໃນຂອບເຂດການໄປຢ້ຽມຢາມ ຢູແກຼນ ພ້ອມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງອື່ນຂອງ ອີຢູ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ອີຢູ ໄດ້ໜູນຊ່ວຍເງິນໃຫ້ ຢູແກຼນ ເກືອບ 60 ຕື້ເອີໂລ, ໃນນັ້ນເກືອບ 12 ຕື້ເອີໂລ ແມ່ນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານ ແລະ  18 ຕື້ເອີໂລ ແມ່ນຊ່ວຍລັດຖະບານປະເທດນີ້ບໍລິຫານປະເທດ ໃນປີນີ້. ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ Ursula von der Leyen, ປະທານຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (ອີຊີ) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອີຢູ ມີແຜນຈັດວາງບັນດາມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ຕໍ່ ລັດເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນຄວາມສາມັກຄີ ເປັນເອກະພາບຂອງ ອາຊຽນ

ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມຮັບປະກັນຄວາມສາມັກຄີ ເປັນເອກະພາບຂອງ ອາຊຽນ

ກອງປະຊຸມວົງແຄບບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ປະຊາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 3 - 4 ກຸມພາ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ນຳໜ້າຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ເພີ່ມທະວີນ້ຳໃຈສາມັກຄີເປັນເອກະພາບ, ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມໃນ ອາຊຽນ. ຜ່ານນັ້ນ, ຍົກສູງທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ ອາຊຽນ ແລະ ຢູ່ເວທີສາກົນ.
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