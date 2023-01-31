Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອີຢູ ຍົກເລີກການຄວບຄຸມຜັກຫອມບາງຊະນິດຂອງ ຫວຽດນາມ

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, 4 ຜະລິດຕະພັນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ: ຜັກຊີຝລັ່ງ, ຜັກຫ້ອມປ້ອມ, ຜັກບົວລະພາ, ຜັກຫອມລາບ ບໍ່ຖືກ ອີຢູ ຈັດວາງບັນດາມາດຕະການຄວບຄຸມທາງການ ແລະ ຮີບດ່ວນອີກ
  (ພາບປະກອບ: kinhtenongthon.vn)  

ວັນທີ 30 ມັງກອນ, ຫ້ອງການແຈ້ງການ ແລະ ສະຖານທີ່ຖາມ-ຕອບແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບອະນາໄມລະບາດວິທະຍາ ແລະ ກັກກັນພະຍາດພຶກສາຊາດ, ສັດ (PSP ຫວຽດນາມ), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ຫາກໍ່ປະກາດຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບເລື່ອງຈັດວາງຊົ່ວຄາວບັນດາມາດຕະການຄວບຄຸມທາງການ ແລະ ຮີບດ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນບາງຊະນິດທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປ ອີຢູ ຢ່າງເປັນທາງການ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, 4 ຜະລິດຕະພັນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ: ຜັກຊີຝລັ່ງ, ຜັກຫ້ອມປ້ອມ, ຜັກບົວລະພາ, ຜັກຫອມລາບ ບໍ່ຖືກ ອີຢູ ຈັດວາງບັນດາມາດຕະການຄວບຄຸມທາງການ ແລະ ຮີບດ່ວນອີກ, ບໍ່ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ລະດັບ 50% ເມື່ອສົ່ງໄປຕະຫຼາດ ອີຢູ.

ໂດຍ 6 ເດືອນເທື່ອໜຶ່ງ, ລັດຖະສະພາ ເອີລົບ ແລະ ສະພາ ເອີລົບ ຈະຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອພິຈາລະນາ, ຕີລາຄາລະດັບລະເມີດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ອາຫານລ້ຽງສັດຂອງບັນດາປະເທດສົ່ງອອກໄປຕະຫຼາດ ອີຢູ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອີຢູ ຈະແຈ້ງການປ່ຽນແປງໃນຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຄວບຄຸມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ: ເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດໃຫ້ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍຈຳນວນເງິນກວ່າ 350 ຕື້ດົ່ງ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ: ເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດໃຫ້ກຳມະກອນຜູ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ວຍຈຳນວນເງິນກວ່າ 350 ຕື້ດົ່ງ

ທ້າຍປີ 2022, ເຖິງວ່າ, ວິສາຫະກິດຫຼາຍແຫ່ງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ຍັງຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈພ້ອມກັບອົງການຈັດຕັ້ງກຳມະບານ ຈັດການເຄື່ອນໄຫວເບິ່ງແຍງດູແລບຸນເຕັດ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top