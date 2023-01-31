ຂ່າວສານ
ອີຢູ ຍົກເລີກການຄວບຄຸມຜັກຫອມບາງຊະນິດຂອງ ຫວຽດນາມ
ວັນທີ 30 ມັງກອນ, ຫ້ອງການແຈ້ງການ ແລະ ສະຖານທີ່ຖາມ-ຕອບແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບອະນາໄມລະບາດວິທະຍາ ແລະ ກັກກັນພະຍາດພຶກສາຊາດ, ສັດ (PSP ຫວຽດນາມ), ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະຫະພາບເອີລົບ (ອີຢູ) ຫາກໍ່ປະກາດຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບເລື່ອງຈັດວາງຊົ່ວຄາວບັນດາມາດຕະການຄວບຄຸມທາງການ ແລະ ຮີບດ່ວນຂອງຜະລິດຕະພັນບາງຊະນິດທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປ ອີຢູ ຢ່າງເປັນທາງການ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, 4 ຜະລິດຕະພັນຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ: ຜັກຊີຝລັ່ງ, ຜັກຫ້ອມປ້ອມ, ຜັກບົວລະພາ, ຜັກຫອມລາບ ບໍ່ຖືກ ອີຢູ ຈັດວາງບັນດາມາດຕະການຄວບຄຸມທາງການ ແລະ ຮີບດ່ວນອີກ, ບໍ່ຖືກຄວບຄຸມຢູ່ລະດັບ 50% ເມື່ອສົ່ງໄປຕະຫຼາດ ອີຢູ.
ໂດຍ 6 ເດືອນເທື່ອໜຶ່ງ, ລັດຖະສະພາ ເອີລົບ ແລະ ສະພາ ເອີລົບ ຈະຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອພິຈາລະນາ, ຕີລາຄາລະດັບລະເມີດກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ອາຫານລ້ຽງສັດຂອງບັນດາປະເທດສົ່ງອອກໄປຕະຫຼາດ ອີຢູ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ອີຢູ ຈະແຈ້ງການປ່ຽນແປງໃນຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການຄວບຄຸມ.