ຂ່າວສານ
ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຈັດສົ່ງນັກຮົບ, ຕຳຫຼວດ ກ່ວາ 17.000 ຄົນເພື່ອປ້ອງກັນເວທີປາໄສກ່ຽວກັບ ນ້ຳທົ່ວໂລກ (WWF)
ອິນໂດເນເຊຍ ຈັດສົ່ງນັກຮົບ, ຕຳຫຼວດ ກ່ວາ 17.000 ຄົນເພື່ອປ້ອງກັນເວທີປາໄສ ກ່ຽວກັບ ນ້ຳທົ່ວໂລກ (WWF) ຄັ້ງທີ 10 ຊຶ່ງ ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງ, ຢູ່ແຂວງ ເກາະ Bali. ວັນທີ 30 ເມສາ, ນາຍພົນ Nugraha Gumilar ຜູ້ນຳສູນຂໍ້ມູນຂອງກອງທັບ ແຫ່ງຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ (TNI) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ TNI ໄດ້ຂຶ້ນແຜນການຜັນຂະຫຍາຍນັກຮົບ ປະມານ 12.000 ຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາກຳລັງຄື: ກອງທັບບົກ, ກອງທັບອາກາດ ແລະ ກອງທັບເຮືອ ເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ກໍ່ຄືປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ການແພດ ຢູ່ບັນດາເຫດການ ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບ ນ້ຳ ທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ກໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນທ່າກຽມພ້ອມ ປະຕິບັດການ ເພື່ອສາມາດປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນບັນດາຜູ້ແທນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ WWF, ໃນກໍລະນີ ເກີດໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ຍົກຕົວຢ່າງຄືພູເຂົາໄຟ Agung ຢູ່ Bali ອາດຈະເກີດການລະເບີດ.