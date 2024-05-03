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ຂ່າວສານ

ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ຈະຈັດ​ສົ່ງ​ນັກ​ຮົບ, ຕຳຫຼວດ ກ່​ວາ 17.000 ຄົນເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສກ່ຽວ​ກັບ ນ້ຳ​ທົ່ວໂລກ (WWF)

ນາຍພົນ Nugraha Gumilar ຜູ້ນຳສູນຂໍ້ມູນຂອງກອງທັບ ແຫ່ງຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ (TNI) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ TNI ໄດ້ຂຶ້ນແຜນການຜັນຂະຫຍາຍນັກຮົບ ປະມານ 12.000 ຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາກຳລັງຄື: ກອງທັບບົກ, ກອງທັບອາກາດ ແລະ ກອງທັບເຮືອ ເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນຄວາມ ໝັ້ນຄົງ.
ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN

ອິນໂດເນເຊຍ ຈັດສົ່ງນັກຮົບ, ຕຳຫຼວດ ກ່ວາ 17.000 ຄົນເພື່ອປ້ອງກັນເວທີປາໄສ ກ່ຽວກັບ ນ້ຳທົ່ວໂລກ (WWF) ຄັ້ງທີ 10 ຊຶ່ງ ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 18 ພຶດສະພາ ຫາວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງ, ຢູ່ແຂວງ ເກາະ Bali. ວັນທີ 30 ເມສາ, ນາຍພົນ Nugraha Gumilar ຜູ້ນຳສູນຂໍ້ມູນຂອງກອງທັບ ແຫ່ງຊາດ ອິນໂດເນເຊຍ (TNI) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ TNI ໄດ້ຂຶ້ນແຜນການຜັນຂະຫຍາຍນັກຮົບ ປະມານ 12.000 ຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາກຳລັງຄື: ກອງທັບບົກ, ກອງທັບອາກາດ ແລະ ກອງທັບເຮືອ ເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນຄວາມ ໝັ້ນຄົງ ກໍ່ຄືປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ການແພດ ຢູ່ບັນດາເຫດການ ເວທີປາໄສກ່ຽວກັບ ນ້ຳ ທົ່ວໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ກໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນທ່າກຽມພ້ອມ ປະຕິບັດການ ເພື່ອສາມາດປະຕິບັດການເຄື່ອນໄຫວປ້ອງກັນບັນດາຜູ້ແທນ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ WWF, ໃນກໍລະນີ ເກີດໄພພິບັດທຳມະຊາດ, ຍົກຕົວຢ່າງຄືພູເຂົາໄຟ Agung ຢູ່ Bali ອາດຈະເກີດການລະເບີດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຮາ​ມາດ​ສ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ: ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຮຽກ​ຮ້ອງ ຮາ​ມາດ​ສ ຍອມ​ຮັບ​ຂໍ້​ຕ​ົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ, ຄັດ​ຄ້ານ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ Rafah

ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຮາ​ມາດ​ສ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ: ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຮຽກ​ຮ້ອງ ຮາ​ມາດ​ສ ຍອມ​ຮັບ​ຂໍ້​ຕ​ົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ, ຄັດ​ຄ້ານ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ Rafah

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Antony Blinken ເນັ້ນໜັກວ່າ ເລື່ອງປ່ອຍຕົວປະກັນແມ່ນ “ເນື້ອໃນຈຸດສຸມຂອງທຸກວຽກງານ ເຊິ່ງ ອາເມລິກາ ພວມພະຍາຍາມປະຕິບັດ”.
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