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ຂ່າວສານ

ອິນໂດເນເຊຍ - ມາເລເຊຍ ຈະມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ຈຸດສຸມໃນການພົບປະລະຫວ່າງການນຳ 2 ທ່ານ ຢູ່ວັງ Merdeka.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim (ພາບ: ຫ້ອງການສື່ສານປະທານາທິບໍດີ)

ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ Anwar Ibrahim ລ້ວນແຕ່ສະແດງຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ການນຳ 2 ທ່ານປາດຖະໜາຢາກປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອໄກເກ່ຍລະຫວ່າງ 2 ປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ.

        ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດຊາຍແດນລະຫວ່າງ ໄທ ແລະ ກຳປູເຈຍ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ຈຸດສຸມໃນການພົບປະລະຫວ່າງການນຳ 2 ທ່ານ ຢູ່ວັງ Merdeka. ຕາມທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ແລ້ວ, ມາເລເຊຍ ແລະ ອິນໂດເນເຊຍ ຈະມານະພະຍາຍາມສຳຜັດກັບ 2 ປະເທດເພື່ອແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫຼຸດລົງ.

        ກ່ຽວກັບການພົວພັນ 2 ຝ່າຍ, ອິນໂດເນເຊຍ - ມາເລເຊຍ, ການນຳ 2 ທ່ານໄດ້ເຫັນດີເດີນຕາມການຮ່ວມມືເສດຖະກິດລວມຢູ່ເຂດທະເລເກີດການຂັດແຍ້ງກັນແມ່ນເຂດທະເລ Ambalat (ຕາມການເອີນຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ) ນອນຢູ່ລະຫວ່າງແຂວງ Kalimantan ຕາເວັນອອກຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ລັດ Sabat ຂອງ ມາເລເຊຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ

ນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລາວ

ທ່ານໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງນັກຮຽນໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການເມືອງ - ສັງຄົມ, ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດນັກສຶກສາ ຫວຽດນາມ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ
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