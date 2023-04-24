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ຂ່າວສານ

ອິນເດຍ ທົດລອງລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟນຳວິຖີບົນທະເລສຳເລັດຜົນ

ເຫດຍິງທົດລອງ ໂດຍອົງການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາປ້ອງກັນປະເທດ (DRDO) ພ້ອມກັບກອງທັບເຮືອຂອງປະເທດນີ້ ດຳເນີນຢູ່ເຂດນອກຝັ່ງທະເລ Odisha ຢູ່ ອ່າວ Bengal
(ພາບປະກອບຈາກ ANI)

ວັນທີ  22 ມີນາ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິນເດຍ ປະກາດວ່າ, ປະເທດນີ້ ບັນລຸຜົນສຳເລັດໃນການທົດລອງລູກສອນໄຟຕີສະກັດກັ້ນບົນທະເລ ມີຄວາມສາມາດສະກັດກັ້ນລູກສູນໄຟນຳວິຖີນິວເຄຼຍພວມບິນມາໃນຄັ້ງທຳອິດ. ເຫດການທົດລອງໄດ້ດຳເນີນໃນຂອບເຂດໜ້າທີ່ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟນຳວິຖີ (BMD) ມີປະສິດທິຜົນທັງໃນເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ ແລະ ບົນທະເລ.

ຕາມແຈ້ງການແລ້ວ, ເຫດຍິງທົດລອງ ໂດຍອົງການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ພັດທະນາປ້ອງກັນປະເທດ (DRDO) ພ້ອມກັບກອງທັບເຮືອຂອງປະເທດນີ້ ດຳເນີນຢູ່ເຂດນອກຝັ່ງທະເລ Odisha ຢູ່ ອ່າວ Bengal ໃນວັນທີ 21 ເມສາ. ຈຸດປະສົງຂອງການທົດລອງແມ່ນປະທະກັນ ແລະ ທຳລາຍຜົນສັກສິດຈາກໄພນາບຂູ່ດ້ວຍລູກສອນໄຟນຳວິຖີທີ່ເປັນປໍລະປັກ, ຜ່ານນັ້ນ, ນຳ ອິນເດຍ ເຂົ້າສະໂມສອນບັນດາປະເທດມີຄວາມສາມາດ ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ຂອງກອງທັບເຮືອ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາຊຽນ ຢູ່ ມາເລເຊຍ

ເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາຊຽນ ຢູ່ ມາເລເຊຍ

ເວທີປາໄສຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ - ອາຊຽນ ແລະ ພິທີປະກາດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າດີ ອາຊຽນ, ແມ່ນກາລະໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ແລະ ອາຊຽນ ພົບປະແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືເຊື່ອມຕໍ່ການລົງທຶນ
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