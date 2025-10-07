Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ເຂົ້າ ກາ​ຊາ ເຖິງວ່າ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢຸດ​ຍິງ​​ໃກ້​​ຈະເລີ່ມ​ຕົ້ນ

ອິດ​ສະ​ລາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ເຂົ້າ ກາ​ຊາ ເຖິງວ່າ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢຸດ​ຍິງ​​ໃກ້​​ຈະເລີ່ມ​ຕົ້ນ
ພາບປະກອບ: THX/TTXVN

ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາການເຈລະຈາການຢຸດຍິງ ທີ່ໃກ້ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຄືນໃໝ່, ວັນທີ 5 ຕຸລາ, ກອງທັບອິດສະລາແອັນ ສືບຕໍ່ເປີດຫຼາຍບັ້ນບຸກໂຈມຕີຢູ່ເຂດກາຊາ. ເຮືອບິນ ແລະ ລັດຖັງຂອງ ກອງທັບ ອິດສະລາແອັນ ສືບຕໍ່ປະກົດຕົວ ແລະ ບຸກໂຈມຕີເລັ່ງໃສ່ຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນທົ່ວເຂດກາຊາ. ມີອາຄານ, ເຮືອນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍຫຼັງ ຢູ່ກາຊາ ຖືກລູກສອນໄຟ ແລະ ປຶນໃຫຍ່ຂອງກອງທັບອິດສະລາແອັນ ທຳລາຍ.

ເລື່ອງກອງທັບ ອິດສະລາແອັນ ສືບຕໍ່ບຸກໂຈມຕີເຂດກາຊາແມ່ນສັນຍານທີ່ເປັນໜ້າກັງວົນ, ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ດຳເນີນ ໃນສະພາບການບັນດາການເຈລະຈາຄັ້ງທຳອິດລະຫວ່າງ ອິດສະລາແອັນ ແລະ ຂະບວນການອິດສະລາມ ຮາມາດສ ກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ່ມຢຸດຍິງຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ໃກ້ຈະໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ. ວັນທີ 5 ຕຸລາ, ຫ້ອງວ່າການນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນສະລາແອັນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Benjamin Netanyahu  ໄດ້ມີຄຳສັ່ງຊີ້ນຳຢ່າງເປັນທາງການໃຫ້ແກ່ຄະນະເຈລະຈາປະເທດນີ້ໄປຍັງ ເອຢິບ ເພື່ອເລີ່ມບັນດາການເຈລະຈາກູ້ຊ່ວຍຕົວປະກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ບ້ວງສິນເຊື່ອເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2020 ມາຮອດປະຈຸບັນ

ບ້ວງສິນເຊື່ອເຕີບໂຕສູງທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2020 ມາຮອດປະຈຸບັນ

ໄລ່ຮອດວັນທີ 29 ກັນຍາ, ບ້ວງສິນເຊື່ອຂອງທັງລະບົບບັນລຸປະມານ 17,71 ລ້ານຕື້ດົ່ງ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 13,37% ເມື່ອທຽບໃສ່ທ້າຍປີ 2024
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top