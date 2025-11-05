Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ສືບ​ຕໍ່​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດເຂົ້າ​ເຂດ ກາ​ຊາ ແລະ ລີ​ບັງ

ວັນທີ 3 ພະຈິກ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດເລັ່ງໃສ່ເປົ້າໝາຍແມ່ນສະມາຊິກຂອງ ແຮັກໂບລາ.
Smoke rises from Gaza following an Israeli airstrike, as seen from Israel, October 19, 2025. Photo: REUTERS/Amir Cohen

ຕອນບ່າຍວັນທີ  11, ພະຈິກ, ກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ ອິດສະຣາແອັນ (IDF)  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງທັບປະເທດນີ້ ຫາກໍ່ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີ ເຂັ່ນຂ້າເປົ້າໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຖືກສົງໃສວ່າ ໄດ້ຂ້າມຜ່ານເສັ້ນຊາຍແດນຄຳໂດຍກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ສ້າງຂຶ້ນຢູ່ເຂດ ກາຊາ. ເຫດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທາງທິດໃຕ້ ກາຊາ, ທະຫານບົກ ອິດສະຣາແອັນ  ໄດ້ຄົ້ນພົບ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ກຳລັງກອງທັບອາກາດໜູນຊ່ວຍ. IDF ຢືນຢັນວ່າ: ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ  ຍັງໄດ້ປະຕິບັດຄຳໝັ້ນສັນຍາຢຸດຍິງທີ່ບັນບລຸໄດ້ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ກັບຂະບວນການ ຮາມາສ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເວົ້າແຈ້ງວ່າ ບັນດາມືປືນຖືກເຂັ່ນຂ້າໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນທີ 4 ພະຈິກ ແມ່ນສະມາຊິກຂອງ ຮາມາສ ຫຼືບໍ່.

  ຄຽງຂ້າງແນວຮົບ ກາຊາ, ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ຂະບວນການ ແຮັກໂບລາ ລະເມີດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງທີ່ມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ເດືອນພະຈິກປີ 2024 ລະຫວ່າງ ອິດສະຣາແອັນ  ແລະ ລີບັງ ນັ້ນ, ວັນທີ 3 ພະຈິກ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ  ໄດ້ບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດເລັ່ງໃສ່ເປົ້າໝາຍແມ່ນສະມາຊິກຂອງ ແຮັກໂບລາ, ທ່ານ Mohammad Ali Hadid, ຢູ່ເຂດເທດສະບານ Doueir, ທາງທິດໃຕ້ ລິບັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

Top