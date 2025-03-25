Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອິດສະຣາແອັນ ຍູ້ແຮງການບຸກໂຈມຕີໃສ່ເຂດ ກາຊາ

ໃນວັນທີ 23 ມີນາ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍຄັ້ງ ສົມທົບກັບການບຸກໂຈມຕີທາງບົກໃສ່ຫຼາຍເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
ໃນວັນທີ 23 ມີນາ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍຄັ້ງ (ພາບປະກອບ: Reuters)

ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງ ແລະ ຄຳກ່າວເຕືອນຂອງປະຊາຄົມສາກົນ, ວັນທີ 23 ມີນາ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ຍູ້ແຮງບັ້ນບຸກໂຈມຕີຂະໜາດໃຫຍ່ແນໃສ່ເຂດ ກາຊາ, ກໍ່ຄວາມບາດເຈັບລົ້ມຕາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ຊາວ ປາແລັດສະຕິນ.

ສື່ມວນຊົນ ປາແລັດສະຕິນ ແລະ ພາກພື້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ໃນວັນທີ 23 ມີນາ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍຄັ້ງ ສົມທົບກັບການບຸກໂຈມຕີທາງບົກໃສ່ຫຼາຍເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ເຂດ ກາຊາ. 2 ໃນຈຳນວນບັນດາເຂດຖືກບຸກໂຈມຕີຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນນະຄອນ Khan Younis ແລະ ນະຄອນ Rafah ລ້ວນແຕ່ຂຶ້ນກັບທິດໃຕ້ເຂດ ກາຊາ.

ຕອນຄ່ຳວັນດຽວກັນ, ອົງການສາທາລະນະສຸກ ກາຊາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເວລາ 6 ວັນຜ່ານມາ, ນັບແຕ່ເມື່ອ ອິດສະຣາແອັນ ເປີດບັ້ນບຸກໂຈມຕີຄືນໃໝ່ແນໃສ່ເຂດ ກາຊາ ໃນວັນທີ 18 ມີນາ ໄດ້ຂຶ້ນເຖິງເກືອບ 2.000 ຄົນ, ໃນນັ້ນມີເກືອບ 680 ຄົນເສຍຊີວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Lula da Silva ເປີດ​​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ບ​ຣາ​ຊິນ

ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Lula da Silva ເປີດ​​ໜ້າ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໃໝ່​ໃນ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ບ​ຣາ​ຊິນ

ການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27 – 29 ມີນາຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຣທ່ານາຊິນ Lula da Silva ຈະເປີດໜ້າປະຫວັດສາດໃໝ່ໃນການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ບຣາຊິນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top