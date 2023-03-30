Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອຳນາດການປົກຄອງ ມຽນມາ ຍຸບເລີກ 40 ພັກຝ່າຍບໍ່ຈົດທະບຽນການສ້າງຕັ້ງຄືນໃໝ່

ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ, ມີສຳພັນທະມິດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ (NLD) ໂດຍທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ນຳໜ້າ.
  (ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 28 ມີນາ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນກັບອຳນາດປົກຄອງດ້ານການທະຫານ ມຽນມາ ແຈ້ງເລື່ອງຍຸບເລີກ 40 ພັກການເມືອງ ຍ້ອນບໍ່ຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່ຖືກຕາມກຳນົດເວລາ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງໃໝ່. ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ, ມີສຳພັນທະມິດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ (NLD) ໂດຍທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ນຳໜ້າ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເດືອນ ມັງກອນ 2023, ອຳນາດການປົກຄອງດ້ານການທະຫານ ມຽນມາ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ບັນດາພັກຝ່າຍການເມືອງຢູ່ປະເທດນີ້ ມີເວລາ 2 ເດືອນເພື່ອຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ໜ້າການເລືອກຕັ້ງເຊິ່ງອຳນາດການປົກຄອງດ້ານການທະຫານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຊ້າສຸດແມ່ນໃນເດືອນ ສິງຫາ 2023. ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາພັກຝ່າຍການເມືອງຈະບໍ່ມີຖານະເປັນພັກການເມືອງ ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດ. ອຳນາດການປົກຄອງກໍ່ຈະມີສິດຍົກເລີກບໍ່ວ່າພັກການເມືອງໃດໆ ຖ້າພັກນັ້ນຖືກຖະແຫຼງວ່າຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ຖືກກ່າວຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ຕິດຕາມ ກ່ຳປັ່ນ ຫາຍຢາງ ທໍລະນີສາດ 4 ຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ຫວຽດນາມ ຕິດຕາມ ກ່ຳປັ່ນ ຫາຍຢາງ ທໍລະນີສາດ 4 ຂອງ ຈີນ ຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ

ບັນດາອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ຕິດຕາມບັນດາການຜັນແປຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ ຢ່າງໃກ້ຊິດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top