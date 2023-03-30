ຂ່າວສານ
ອຳນາດການປົກຄອງ ມຽນມາ ຍຸບເລີກ 40 ພັກຝ່າຍບໍ່ຈົດທະບຽນການສ້າງຕັ້ງຄືນໃໝ່
ວັນທີ 28 ມີນາ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນກັບອຳນາດປົກຄອງດ້ານການທະຫານ ມຽນມາ ແຈ້ງເລື່ອງຍຸບເລີກ 40 ພັກການເມືອງ ຍ້ອນບໍ່ຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່ຖືກຕາມກຳນົດເວລາ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງໃໝ່. ໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ, ມີສຳພັນທະມິດແຫ່ງຊາດເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ (NLD) ໂດຍທ່ານນາງ Aung San Suu Kyi ນຳໜ້າ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ເດືອນ ມັງກອນ 2023, ອຳນາດການປົກຄອງດ້ານການທະຫານ ມຽນມາ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ບັນດາພັກຝ່າຍການເມືອງຢູ່ປະເທດນີ້ ມີເວລາ 2 ເດືອນເພື່ອຈົດທະບຽນຄືນໃໝ່ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ໜ້າການເລືອກຕັ້ງເຊິ່ງອຳນາດການປົກຄອງດ້ານການທະຫານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຈັດຂຶ້ນຊ້າສຸດແມ່ນໃນເດືອນ ສິງຫາ 2023. ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາພັກຝ່າຍການເມືອງຈະບໍ່ມີຖານະເປັນພັກການເມືອງ ຖ້າຫາກບໍ່ສາມາດປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດ. ອຳນາດການປົກຄອງກໍ່ຈະມີສິດຍົກເລີກບໍ່ວ່າພັກການເມືອງໃດໆ ຖ້າພັກນັ້ນຖືກຖະແຫຼງວ່າຜິດກົດໝາຍ ຫຼື ຖືກກ່າວຫາກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນດາອົງການກໍ່ການຮ້າຍ.