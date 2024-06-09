ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຟື້ນຟູທ່າກຳປັ່ນຂົນສົ່ງເຄື່ອງອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳໄປຍັງເຂດ ກາຊາ
ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ກອງບັນຊາການສູນກາງ ອາເມລິກາ (CENTCOM) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ນຳທ່າກຳປັ່ນເຂົ້ານຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງເຄື່ອງອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ ພາຍຫຼັງທີ່ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຖືກເປເພຍ້ອນພະຍຸ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ. ໃນຖະແໜງການ ກອງບັນຊາການສູນກາງ ອາເມລິກາ (CENTCOM) ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູສຳເລັດ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງເຄື່ອງອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຊາວ ປາແລສຕິນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ.
ເຄື່ອງອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳກ່ວາ 907.000 ໂຕນ ໄດ້ຂົນສົ່ງຜ່ານທ່າກຳປັ່ນແຫ່ງນີ້ຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ແຕ່ເຖິງແນວນັ້ນກໍ່ຕາມ, ກຳປັ່ນແຫ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເປເພຍ້ອນທະເລຄະນອງໃນເວລາປະມານ 1 ອາທິດ ພາຍຫຼັງທີ່ເລື່ອງຂົນສົ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກຳປັ່ນນີ້ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ທ່າ ອາສດໍ ຂອງ ອິດສະຣາແອນ.