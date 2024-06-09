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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ​ຟື້ນ​​ຟູ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ອຸ​ປະ​ຖຳ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ໄປ​ຍັງ​ເຂດ ກາ​ຊາ

ເຄື່ອງອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳກ່ວາ 907.000 ໂຕນ ໄດ້ຂົນສົ່ງຜ່ານທ່າກຳປັ່ນແຫ່ງນີ້ຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
(ພາບ: CENTCOM)

ວັນທີ 7 ມິຖຸນາ, ກອງບັນຊາການສູນກາງ ອາເມລິກາ (CENTCOM) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄດ້ນຳທ່າກຳປັ່ນເຂົ້ານຳໃຊ້ຄືນໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ສະໜອງເຄື່ອງອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳຢູ່ເຂດ ກາຊາ ພາຍຫຼັງທີ່ກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຖືກເປເພຍ້ອນພະຍຸ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ. ໃນຖະແໜງການ ກອງບັນຊາການສູນກາງ ອາເມລິກາ (CENTCOM)  ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່ານກຳປັ່ນດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູສຳເລັດ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂົນສົ່ງເຄື່ອງອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ຊາວ ປາແລສຕິນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ.

ເຄື່ອງອຸປະຖຳມະນຸດສະທຳກ່ວາ 907.000 ໂຕນ ໄດ້ຂົນສົ່ງຜ່ານທ່າກຳປັ່ນແຫ່ງນີ້ຂອງ ອາເມລິກາ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້. ແຕ່ເຖິງແນວນັ້ນກໍ່ຕາມ, ກຳປັ່ນແຫ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກເປເພຍ້ອນທະເລຄະນອງໃນເວລາປະມານ 1 ອາທິດ ພາຍຫຼັງທີ່ເລື່ອງຂົນສົ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກຳປັ່ນນີ້ໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງຢູ່ທ່າ ອາສດໍ ຂອງ ອິດສະຣາແອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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