ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວປະນາມ ຈີນ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິຖີຢູ່ອ້ອມແອ້ມ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ)
ການກະທຳດັ່ງກ່າວຂອງ ຈີນ ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານນາງ Nancy Pelosi ປະທານສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ໄປຢ້ຽມຢາມ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) ໃນວັນທີ 03 ສິງຫາ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຂອງ ຈີນ.
ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫານີ້, ໃນວັນດຽວກັນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 5 ໃນ 11 ລູກສອນໄຟນຳວິຖີທີ່ຍິງໃນບັ້ນຊ້ອມຮົບຂອງ ຈີນ ໄດ້ຕົກໃສ່ເຂດເສດຖະກິດຈຳເພາະ (EEZ) ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີອີກລູກໜຶ່ງແມ່ນຕົກໃສ່ນອກເຂດເສດຖະກິດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ຫ່າງຈາກເກາະ Yonaguni ຢູ່ Okinawa ປະມານ 80 ກິໂລແມັດ ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານ Nobuo Kishi ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຫດຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ.