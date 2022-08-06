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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຍີ່​ປຸ່ນ ກ່າວ​ປະ​ນາມ ຈີນ ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ຖີ​ຢູ່ອ້ອມ​ແອ້ມ​ ໄຕ​້​ຫວັນ (ຈີນ)

ວັນທີ 04 ສິງຫາ, ທໍານຽບຂາວໄດ້ກ່າວປະນາມຕໍ່ເລື່ອງ ຈີນ ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິທີ 11 ລູກຢູ່ອ້ອມແອ້ມ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) ແລະ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການກະທຳຂອງ ຈີນ ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງປິນຂັ້ນໄດ.
  ໂທລະພາບຈີນ ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟ (ພາບ: The Guardian)  

ການກະທຳດັ່ງກ່າວຂອງ ຈີນ ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງທີ່ທ່ານນາງ Nancy Pelosi ປະທານສະພາຕ່ຳ ອາເມລິກາ ໄປຢ້ຽມຢາມ ໄຕ້ຫວັນ (ຈີນ) ໃນວັນທີ 03 ສິງຫາ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ການຄັດຄ້ານຢ່າງແຮງຂອງ ຈີນ.

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫານີ້, ໃນວັນດຽວກັນ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ 5 ໃນ 11 ລູກສອນໄຟນຳວິຖີທີ່ຍິງໃນບັ້ນຊ້ອມຮົບຂອງ ຈີນ ໄດ້ຕົກໃສ່ເຂດເສດຖະກິດຈຳເພາະ (EEZ) ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ມີອີກລູກໜຶ່ງແມ່ນຕົກໃສ່ນອກເຂດເສດຖະກິດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແຕ່ຫ່າງຈາກເກາະ Yonaguni ຢູ່ Okinawa ປະມານ 80 ກິໂລແມັດ ເທົ່ານັ້ນ. ທ່ານ Nobuo Kishi ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເຫດຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 16 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂລກລະບາດໂຄວິດ-19

ໄລ່ຮອດວັນທີ 04 ສິງຫາ 2022, ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດມີອັດຕາສັກວັກຊິນສູງທີ່ສຸດໃນໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮູ້ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ.
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