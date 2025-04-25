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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຊອກ​ຫາ “ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ” ກ່ຽວ​ກັບ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ກັບ ຈີນ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ເຊີດຊູແງ່ຫວັງກ່ຽວກັບ “ຂໍ້ຕົກລົງຍຸຕິທຳ” ດ້ານການຄ້າ ກັບ ຈີນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ກ່າວຄ່ຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ (ພາບ: THX/TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວໃນວັນທີ 23 ເມສາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump  ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ອາເມລິກາ ຈະມີຂໍ້ຕົກລົງຍຸຕິທຳ ກັບ ຈີນ. ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ວໍຊິງຕັນ ພວມມີການເຈລະຈາກັບ ປັກກິ່ງ ຫຼືບໍ?, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທຸກວຽກງານພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກໍໃສ່ໃຈວ່າ ບໍ່ວ່າການຫຼຸດຜ່ອນພາສີໃດສຳລັບ ຈີນ ກໍຈະຂຶ້ນກັບການກະທຳຂອງວົງການການນຳ ຈີນ.

ແຕ່ວ່າ ໃນວັນດຽວກັນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ Scott Bessent  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງປະເທດຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ຕົກລົງໃດກ່ຽວກັບພາສີ ອາເມລິກາ. ທ່ານ Scott Bessent  ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການສ້າງດຸນການຄ້າຄືນໃໝ່ ອາດຈະຕ້ອງເສຍເວລາແຕ່ 2 – 3 ປີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ໃຫ້​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​​ແກ່​ການ​ປັບ​ປຸງ ແລ​ະ ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

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ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຢູ່ ສປປ.ລາວ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 25 ເມສາ, ຢູ່ຫໍສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ເລືອງເກື່ອງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ.
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