ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຊອກຫາ “ຂໍ້ຕົກລົງຍຸຕິທຳ” ກ່ຽວກັບດ້ານການຄ້າ ກັບ ຈີນ
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວໃນວັນທີ 23 ເມສາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ອາເມລິກາ ຈະມີຂໍ້ຕົກລົງຍຸຕິທຳ ກັບ ຈີນ. ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ວໍຊິງຕັນ ພວມມີການເຈລະຈາກັບ ປັກກິ່ງ ຫຼືບໍ?, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທຸກວຽກງານພວມໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກໍໃສ່ໃຈວ່າ ບໍ່ວ່າການຫຼຸດຜ່ອນພາສີໃດສຳລັບ ຈີນ ກໍຈະຂຶ້ນກັບການກະທຳຂອງວົງການການນຳ ຈີນ.
ແຕ່ວ່າ ໃນວັນດຽວກັນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ Scott Bessent ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສອງປະເທດຍັງບໍ່ທັນມີຂໍ້ຕົກລົງໃດກ່ຽວກັບພາສີ ອາເມລິກາ. ທ່ານ Scott Bessent ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການສ້າງດຸນການຄ້າຄືນໃໝ່ ອາດຈະຕ້ອງເສຍເວລາແຕ່ 2 – 3 ປີ.