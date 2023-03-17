Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ່າວ​ເຕືອນ ລັດ​ເຊຍ ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​​ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຢູ່​ເຂດ​ນ່ານ​ຟ້າ​ສາ​ກົນ​ກວ່າ​ອີກ

ວັນທີ 15 ມີນາ, ທ່ານ Lloyd Austin ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ ແລະ ຄູ່ຕຳແໜ່ງ ລັດເຊຍ Sergei Shoigu ໄດ້ມີການໂອ້ລົມເຈລະຈາຜ່ານທາງໂທລະສັບເພື່ອແລກປ່ຽນທັດທະນະກ່ຽວກັບສາເຫດ ແລະ ຜົນຕາມມາຂອງເລື່ອງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ອາເມລິກາ ຕົກຢູ່ທະເລດຳໃນວັນທີ 14 ມີນາ.
  ເຮືອບິນສູ້ຮົບ SU-27 ຂອງ ລັດເຊຍ (ພາບ: Reuters)  

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອາເມລິກາ Lloyd Austin ຢັ້ງຢືນກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ລັດເຊຍ ວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ເຮືອບິນຂອງຕົນບິນຢູ່ເຂດນ່ານຟ້າສາກົນ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ຕາມທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ Shoigu ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເຫດຜົນທີ່ພາໃຫ້ເກີດເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນຍ້ອນຝ່າຍ ອາເມລິກາ ບໍ່ປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບເຂດຈຳກັດການບິນ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໂດຍ ອາເມລິກາ ກຳນົດ ຍ້ອນມີການກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັ້ນການທະຫານພິເສດຂອງປະເທດ ກໍຄືການເຄື່ອນໄຫວສືບລາຊະການລັບ ເຊິ່ງຝ່າຍ ອາເມລິກາ ໄດ້ເພີ່ມທະວີເພື່ອແນໃສ່ຕ້ານຄືນ ລັດເຊຍ. ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Shoigu ຖືວ່າ ເລື່ອງນີ້ຈະເປັນປະຖົມປັດໄຈເຮັດໃຫ້ສະພາບການຢູ່ເຂດທະເລດຳ ເຄັ່ງຕຶງຂຶ້ນຕື່ມ. ມົດສະກູ ຈະສືບຕໍ່ໂຕ້ຕອບຄືນທຸກການກະທຳເກາະຜິດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມສອງຝ່າຍຕ້ອງຮັກສາຊ່ອງທາງຕິດຕໍ່ການທະຫານເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກໍລະນີຮີບດ່ວນ.

ໃນເຫດການໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທ່ານ John Kirby ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສານຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ວ່າ ລັດເຊຍ ຕ້ອງມີຄວາມລະມັດລະວັງກວ່າອີກຕໍ່ກັບຖ້ຽວບິນຕ່າງໆຢູ່ເຂດນ່ານຟ້າສາກົນ. ອາເມລິກາ ຍັງບໍ່ທັນ ແລະ ອາດຈະບໍ່ເກັບກູ້ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເຊິ່ງໄດ້ຕົກຢູ່ທະເລດຳ.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 14 ມີນາ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການບຸກໂຈມຕີຂອງປະເທດນີ້ ທີ່ໄດ້ຕຳໃສ່ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງ ອາເມລິກາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ໂປ​ໂລຍ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ອ​າ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ສຳ​ຄັນ​ແຖວ​ໜ້າ​ຂອງ ໂປ​ໂລຍ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ​ອ​າ​ຊີ​ຕ​າ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້

ໂດຍໄດ້ຮັບຄຳເຊີນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ບຸ່ຍແທງເຊີນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ໂປໂລຍ Zbigniew Rau ຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການໃນລະຫວ່າງວັນທີ 16 – 17 ມີນາ. ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ມີນາ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສອງປະເທດໄດ້ພົບປະສົນທະນາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top