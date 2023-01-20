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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ​ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ສືບ​ຕໍ່​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ

ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວຂອງວັນທີ 18 ມັງກອນ ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ, ທ່ານ Ned Price ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອາເມລິກາ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການປອດນິວເຄຼຍຢູ່ແຫຼມເກົາຫຼີ.
  ທ່ານ Ned Price ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ (ພາບ: AFP)  

ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານ Ned Price ກໍຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາກັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ. ຕາມທ່ານໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ແລ້ວ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ສະແດງກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງປະເທດນີ້ ເມື່ອປະກາດໂຄງການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄຼຍ ແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ. ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ມີ ຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ເລື່ອງ ພຽງຢາງ ອາດຈະມີການກະທຳເກາະຜິດ.

ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍົກອອກມາ ໃນຈຸດເວລາທີ່ທັງ ອາເມລິກາ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືວ່າ ສປປ.ເກົາຫຼີ ອາດຈະດຳເນີນການທົດລອງນິວເຄຼຍບໍ່ວ່າໃນຈຸດເວລາໃດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19 ໃນ​ໄລ​ຍະ 3 ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ​ຈີນ ແມ່ນ​ການ​​ເລືອກເຟັ້ນທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ

ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ປ້ອງ​ກັນ, ຕ້ານ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ - 19 ໃນ​ໄລ​ຍະ 3 ປີ​ຜ່ານ​ມາ​ຂອງ​ຈີນ ແມ່ນ​ການ​​ເລືອກເຟັ້ນທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດ ຈີນ, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈິ້ນຜິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງຈີນ ປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ກຳນົດຕໍ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດໃນໄລຍະ 3 ປີຜ່ານມາແມ່ນການເລືອກເຟັ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງປະເທດນີ້.
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