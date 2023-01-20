ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ
ໄປຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານ Ned Price ກໍຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ ວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ການເຈລະຈາກັບ ສປປ.ເກົາຫຼີ. ຕາມທ່ານໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ແລ້ວ, ສປປ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ສະແດງກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງປະເທດນີ້ ເມື່ອປະກາດໂຄງການພັດທະນາອາວຸດນິວເຄຼຍ ແລະ ລູກສອນໄຟນຳວິຖີ. ອາເມລິກາ ສືບຕໍ່ມີ ຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ເລື່ອງ ພຽງຢາງ ອາດຈະມີການກະທຳເກາະຜິດ.
ເນື້ອໃນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍົກອອກມາ ໃນຈຸດເວລາທີ່ທັງ ອາເມລິກາ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ຖືວ່າ ສປປ.ເກົາຫຼີ ອາດຈະດຳເນີນການທົດລອງນິວເຄຼຍບໍ່ວ່າໃນຈຸດເວລາໃດ.