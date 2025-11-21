ຂ່າວສານ
ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ອາເມລິກາ ສ້າງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບ AI
ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ເຈົ້າຊາຍ Faisal bin Farhan ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ທ່ານ Marco Rubio ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ, ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ເຊັ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ” (AI), ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງບາດກ້າວທີ່ກາວໜ້າໃນປະຫວັດສາດໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ປະກາດຢູ່ນອກການຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ທາງລັດຖະກິດ ຂອງມົງກຸດລາຊະກຸມມານ Mohammed bin Salman.
ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຂຸດຄົ້ນທ່າໄດ້ປຽບກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງພູມສາດ, ພະລັງງານ ແລະ ທີ່ດິນຂອງ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາກຸ່ມເຕັກໂນໂລຢີ AI, ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການ AI ແລະ Cloud Coumputing ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ຂໍ້ຕົກລົງກໍ່ໝູນໃຊ້ລະບົບນິເວດເຕັກໂນໂລຢີອາເມລິກາ ເພື່ອສ້າງກຳລັງໜູນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃຫ້ແກ່ທັງສອງປະເທດ. ເນື້ອໃນຂໍ້ຕົກລົງລວມມີການສະໜອງເຄິ່ງຊັກນຳໄຟຟ້າທີ່ກ້າວໜ້າ, ພັດທະນາແອັບ AI, ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ AI ທີ່ທັນສະໄໝ, ເປີດກວ້າງການລົງທຶນທີ່ມີມູນຄ່າສູງ ແລະ ພັດທະນາກຳລັງຄວາມສາມາດຂອງປະເທດຊາດກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ. ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຍົກສູງປະລິມານ, ນະວັດຕະກຳ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຜ່ານບັນດາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຍາວນານ ດ້ວຍຈຸດສຸມແມ່ນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ.