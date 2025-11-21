Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອາ​ຣັບ​ບິ ຊາ​ອຸ​ດິ ແລະ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ສ້າງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ກ່ຽວ​ກັບ AI

ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ຂຸດຄົ້ນທ່າໄດ້ປຽບກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງພູມສາດ, ພະລັງງານ ແລະ ທີ່ດິນຂອງ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາກຸ່ມເຕັກໂນໂລຢີ AI, ຮັບໃຊ້ຄວາມຕ້ອງການການບໍລິການ AI ແລະ Cloud Coumputing ພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ.
ເຈົ້າຊາຍ Faisal bin Farhan ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ທ່ານ Marco Rubio ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ (ພາບ: REUTERS/Ken Cedeno)

ວັນທີ 19 ພະຈິກ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ເຈົ້າຊາຍ Faisal bin Farhan  ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ທ່ານ Marco Rubio ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ,  ອາຣັບບິ ຊາອຸດິ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ເຊັ່ນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຊື່ວ່າ “ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບປັນຍາປະດິດ” (AI), ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງບາດກ້າວທີ່ກາວໜ້າໃນປະຫວັດສາດໃນການພົວພັນສອງຝ່າຍ. ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ປະກາດຢູ່ນອກການຢ້ຽມຢາມ ອາເມລິກາ ທາງລັດຖະກິດ ຂອງມົງກຸດລາຊະກຸມມານ Mohammed bin Salman.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່

ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່

ໃນໄລຍະພຽງສັ້ນໆ, ກົມການເມືອງໄດ້ປະກາດໃຊ້ມະຕິເລກທີ 72 (72-NQ/TW) ກ່ຽວກັບບັນດາມາດຕະການບຸກທະລຸ ຍົກສູງສຸຂະພາບຂອງ ປຊຊ (ເດືອນກັນຍາ ປີ 2025), ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ກະກຽມຮັບຮອງເອົາມະຕິກ່ຽວກັບບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນມະຕິເລກທີ 72. ສິ່ງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນເອກະພາບທາງການເມືອງທີ່ເຂັ້ມແຂງ ໃນການລົງທຶນໃຫ້ແກ່ມະນຸດ-ເສົາຄ້ຳຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
