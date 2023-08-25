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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ເຊ​ີດ​ຊູສອງ​ໂຮງ​ຮຽນ Eco – school ແລະ ຊາວ​ໜຸ່ມ​ດີ​ເດັ່ນ​ຮອບ​ດ້ານສອງ​ຄົນ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ໂຮງຮຽນສອງແຫ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູ ລວມມີ: ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເຍິນເຫງຍ ຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ອຽນລາກ, ແຂວງ ຫວິງຝຸກ.
ພິທີມອບລາງວັນ ASEAN Youth Eco-Champions Award (ພາບ: TTXVN)
ຫວຽດນາມ ມີໂຮງຮຽນ Eco – school ສອງແຫ່ງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນຮອບດ້ານ ສອງຄົນ ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນພິທີມອບລາງວັນໂຮງຮຽນ Eco – school ອາຊຽນ (ASEAN Eco – school Award) ແລະ ລາງວັນຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນຮອບດ້ານ ອາຊຽນ (ASEAN Youth Eco-Champions Award), ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 17  ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽນຈັນ ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ.
ໂຮງຮຽນສອງແຫ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູ ລວມມີ: ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເຍິນເຫງຍ ຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ອຽນລາກ, ແຂວງ ຫວິງຝຸກ.   
ໃນພິທີມອບລາງວັນປີນີ້, ນັກສິລະປິນ ຫງວຽນຮົ່ງມິງ ແລະ ນັກສິລະປິນ ຫງວຽນ ເຈົາບ໋າວ ຫົວໜ້າກຸ່ມ Act- Now ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູວ່າ ເປັນຊາວໜຸ່ມ ດີເດັ່ນຮອບດ້ານ ອາຊຽນ 2023.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ. ສິງ​ກະ​ໂປ ຫຼີ​ຊຽນຫຼົງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສ. ສິງ​ກະ​ໂປ ຫຼີ​ຊຽນຫຼົງ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ພັນ​ລະ​ຍາ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຫວຽດ​ນາມ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ສິງກະໂປ ຫຼີຊຽນຫຼົງ ພ້ອມດ້ວຍພັນລະຍາ ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ວັນທີ 27 – 29 ສິງຫາ.
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