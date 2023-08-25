ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ເຊີດຊູສອງໂຮງຮຽນ Eco – school ແລະ ຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນຮອບດ້ານສອງຄົນຂອງ ຫວຽດນາມ
ຫວຽດນາມ ມີໂຮງຮຽນ Eco – school ສອງແຫ່ງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນຮອບດ້ານ ສອງຄົນ ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູໃນພິທີມອບລາງວັນໂຮງຮຽນ Eco – school ອາຊຽນ (ASEAN Eco – school Award) ແລະ ລາງວັນຊາວໜຸ່ມດີເດັ່ນຮອບດ້ານ ອາຊຽນ (ASEAN Youth Eco-Champions Award), ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 17 ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽນຈັນ ໃນວັນທີ 23 ສິງຫາ.
ໂຮງຮຽນສອງແຫ່ງທີ່ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູ ລວມມີ: ໂຮງຮຽນປະຖົມ ເຍິນເຫງຍ ຢູ່ນະຄອນ ເກີ່ນເທີ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ອຽນລາກ, ແຂວງ ຫວິງຝຸກ.
ໃນພິທີມອບລາງວັນປີນີ້, ນັກສິລະປິນ ຫງວຽນຮົ່ງມິງ ແລະ ນັກສິລະປິນ ຫງວຽນ ເຈົາບ໋າວ ຫົວໜ້າກຸ່ມ Act- Now ໄດ້ຮັບການເຊີດຊູວ່າ ເປັນຊາວໜຸ່ມ ດີເດັ່ນຮອບດ້ານ ອາຊຽນ 2023.