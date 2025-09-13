Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ສ້າງ​ຕັ້ງ​ກຳ​ລັງປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ພິ​ເສດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ

ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ພິເສດເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວແຕ່ວັນທີ 10 ກັນຍາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ຕິດຕາມບັນດາບັນຫາທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປຢູ່ Manila, ຟີລິບປິນ ໃນປີໜ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ.
ທ່ານພົນເອກ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ເສນາທິການໃຫຍ່ກອງທັບປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນກອງປະຊຸມ ACDFM-22 (ພາບ: TTXVN)

ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 22 (ACDFM-22), ໄດ້ດຳເນີນແຕ່ວັນທີ 10 – 12 ກັນຍາ, ຢູ່ ກົວລາ ລຳເປີ (ມາເລເຊຍ), ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາດແຖວໜ້າ ອາຊຽນ ໄດ້ເຫັນດີສ້າງຕັ້ງກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ພິເສດລວມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາໄພນາບຂູ່ຂ້າມຊາຍແດນແບບໃໝ່ ແລະ ສະໜອງການກູ້ໄພກູ້ຊີບວິນາດຕະກຳໃນພາກພື້ນ.

ທ່ານພົນເອກ Mohz Nizam Jaffar ຫົວໜ້າຜູ້ບັນຊາການກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ມາເລເຊຍ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ພິເສດນີ້ ຈະສວມບົດບາດໃນການແກ້ໄຂບັນດາໄພນາບຂູ່ຂ້າມຊາຍແດນແບບໃໝ່, ເຊັ່ນ: ອາດຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ສໍ້ໂກງຫຼອກລ່ວງທາງອິນເຕີເນັດ, ກໍຄືປະສານງານບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມກູ້ໄພກູ້ຊີບວິນາດຕະກຳໃນພາກພື້ນ. ກຳລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ພິເສດເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວແຕ່ວັນທີ 10 ກັນຍາ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາດ ອາຊຽນ ຈະພິຈາລະນາ ແລະ ຕິດຕາມບັນດາບັນຫາທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງຕໍ່ໄປຢູ່ Manila, ຟີລິບປິນ ໃນປີໜ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ກຽມ​ພ້ອມ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ນະ​ຄອນ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ກຽມ​ພ້ອມ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຂອງ ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ

ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ດ້ວຍຖານະເປັນສູນເສດຖະກິດພັດທະນາຢ່າງຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນແຖວໜ້າຂອງ ຫວຽດນາມ, ຈະແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຈຸດສຸມຜັນຂະຫຍາຍບັນດາແຜນການຮ່ວມມືພັດທະນາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອົດສະຕາລີ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top