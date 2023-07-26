ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜັບສະໜູນກັນສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ຕາງໜ້າໃຫ້ ອາຊຽນ, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາງ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ອາຊຽນ ປາດຖະໜາຢາກປະຊາຄົມສາກົນ ຈະມານະພະຍາຍາມຫຼາຍກວ່າອີກ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຫຼາຍຝ່າຍກວ່າອີກ ເພື່ອແກ້ໄຂການປະທະກັນ ຮັບຮອງເອົາວິທີການສຳຜັດຮອບດ້ານ ແລະ ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກວ່າ, ໃນນັ້ນ ຕ້ອງເພີ່ມທະວີບົດບາດຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງໃນພາກພື້ນ ໃນການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ດັ້ງຮວ່າງຢາມ ຢັ້ງຢືນຄືນຄຳໝັ້ນສັນຍາອັນໜັກແໜ້ນຂອງ ອາຊຽນ ສຳລັບບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຮັກສາສັນຕິພາບຂອງ ສປຊ, ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ເຈລະຈາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມືຢູ່ນອກພາກພື້ນ, ນັບທັງການຮັບຮອງເອົາກົນໄກທີ່ພວມມີຢູ່ ໂດຍ ອາຊຽນ ນຳພາ ເພື່ອຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ພັດທະນາ, ພ້ອມທັງເພີ່ມທະວີກຳລັງຄວາມສາມາດສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງຂອງພາກພື້ນ ຕໍ່ບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ພວມພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ.