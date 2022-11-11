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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ຕ້ອງ​ສາ​ມັກ​ຄີ ແລະ ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້ COC ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຜູກ​ມັດ​ທາງ​ດ້ານ​ນິ​ຕິ​ກຳ

ສະຫະສະມາຄົມບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຕ້ອງຕັດສິນໃຈ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີໃນການຍູ້ໄວການເຈລະຈາຕ່າງໆ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການເຊັນກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ມີລັກສະນະຜູກມັດທາງດ້ານນິຕິກຳໂດຍໄວ.
  ທ່ານ Veeramalla Anjaiah ຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ  

ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982 (UNCLOS) ຄົບຮອບ 40 ປີ ແລະ ຖະແຫຼງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຄົບຮອບ 20 ປີ, ທ່ານ Veeramalla Anjaiah, ນັກຊ່ຽວຊານຄົ້ນຄວ້າ ສັງກັດສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສະຫະສະມາຄົມບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຕ້ອງຕັດສິນໃຈ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີໃນການຍູ້ໄວການເຈລະຈາຕ່າງໆ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການເຊັນກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ມີລັກສະນະຜູກມັດທາງດ້ານນິຕິກຳໂດຍໄວ.

ທ່ານ Veeramalla Anjaiah ຖືວ່າ, ພາຍຫຼັງການລົງນາມມາເປັນເວລາ 20 ປີ, DOC ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຈຳນວນໜຶ່ງ ຍ້ອນບໍ່ມີຄວາມຜູກມັດທາງດ້ານນິຕິກຳລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ຍັງບໍ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ປະສິດທິຜົນໃນການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລ. ທ່ານ Veeramalla Anjaiah ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຕ້ອງມີຄວາມສາມັກຄີໃນການຍູ້ໄວການເຈລະຈາຕ່າງໆ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການເຊັນກົດແຫ່ງການປະພຶດ COC ທີ່ມີຄວາມຜູກມັດທາງດ້ານນິຕິກຳ. COC ສະບັບໃໝ່ ຈະແມ່ນກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ, ຄວບຄຸມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດຈະກໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນໄລຍະໃຫມ່ໃຫ້ສົມບູນແບບ

ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນໄລຍະໃຫມ່ໃຫ້ສົມບູນແບບ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ XV ຮັບຮອງເອົາໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ ປີ 2022 ທີ່ກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມັນເທື່ອທີ 4 ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດປະຊາທິປະໄຕຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານໃນໄລຍະໃຫມ່ໃຫ້ສົມບູນແບບ ໃນສະພາບການ ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ. ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນມີຄວາມໝາຍດ້ານການເມືອງ ສັງຄົມ ອັນເລິກເຊິ່ງດ ມີລັກສະນະພິເສດສະເພາະຂອງລະບອບການເມືອງ ແລະ ກົດໝາຍ ຫວຽດນາມ, ຫັນທັດສະນະຂອງພັກ ກໍ່ຄືແນວຄວາມຄິດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ກ່ຽວກັບປະຊາທິປະໄຕ ສັງຄົມນິຍົມ, ຮັບປະກັນສິດອຳນາດລັດແມ່ນຂຶ້ນກັບປະຊາຊົນໃຫ້ເປັນລະບອບລະບຽບການ.
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