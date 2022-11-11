ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ຕ້ອງສາມັກຄີ ແລະ ຕັດສິນໃຈບັນລຸໄດ້ COC ທີ່ມີລັກສະນະຜູກມັດທາງດ້ານນິຕິກຳ
ໂດຍຕອບສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວ VOV ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ສປຊ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ປີ 1982 (UNCLOS) ຄົບຮອບ 40 ປີ ແລະ ຖະແຫຼງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (DOC) ຄົບຮອບ 20 ປີ, ທ່ານ Veeramalla Anjaiah, ນັກຊ່ຽວຊານຄົ້ນຄວ້າ ສັງກັດສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າບັນດາບັນຫາໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປະຈຳ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: ສະຫະສະມາຄົມບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຕ້ອງຕັດສິນໃຈ ແລະ ມີຄວາມສາມັກຄີໃນການຍູ້ໄວການເຈລະຈາຕ່າງໆ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການເຊັນກົດແຫ່ງການປະພຶດຂອງບັນດາຝ່າຍຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ (COC) ໃຫ້ມີລັກສະນະຜູກມັດທາງດ້ານນິຕິກຳໂດຍໄວ.
ທ່ານ Veeramalla Anjaiah ຖືວ່າ, ພາຍຫຼັງການລົງນາມມາເປັນເວລາ 20 ປີ, DOC ຍັງມີຂໍ້ຈຳກັດຈຳນວນໜຶ່ງ ຍ້ອນບໍ່ມີຄວາມຜູກມັດທາງດ້ານນິຕິກຳລະຫວ່າງບັນດາປະເທດ, ຍັງບໍ່ທັນເສີມຂະຫຍາຍໄດ້ປະສິດທິຜົນໃນການແກ້ໄຂບັນດາຂໍ້ຂັດແຍ້ງຢູ່ທະເລ. ທ່ານ Veeramalla Anjaiah ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ຕ້ອງມີຄວາມສາມັກຄີໃນການຍູ້ໄວການເຈລະຈາຕ່າງໆ ເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງການເຊັນກົດແຫ່ງການປະພຶດ COC ທີ່ມີຄວາມຜູກມັດທາງດ້ານນິຕິກຳ. COC ສະບັບໃໝ່ ຈະແມ່ນກົນໄກທີ່ມີປະສິດທິຜົນເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນ, ຄວບຄຸມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ອາດຈະກໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ເຂດທະເລຕາເວັນອອກ.