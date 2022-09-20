Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ບົດ​ບາດ​ຂອງ RCEP ໃນ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາການ​ຟື້ນ​ຟູ​ພາກ​ພື້ນ ພາຍຫຼັງ​ໂລກ​ລະ​ບາດ​ໂຄວິດ​ - 19

ອາຊຽນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຂອງພາກພື້ນ.

ອາຊຽນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຂອງພາກພື້ນ.

    

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ - EU ໃນຂອບເຂດ AEM - 54  (ພາບ: TTXVN)

ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ, ອາຊຽນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຂອງພາກພື້ນ. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ RCEP ດຳເນີນຢູ່ແຂວງ ຊຽມຣຽບ (ກຳປູເຈຍ), ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 54 (AEM – 54).

        ຕາມຖະແຫຼງການສະບັບດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຊົມເຊີຍເລື່ອງສົນທິສັນຍາ RCEP ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຫວັງວ່າ ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຈາກທຸກປະເທດສະມາຊິກ. ຖະແຫຼງການກໍໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ກອງປະຊຸມ ໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະ RCEP  ອາດສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຂອງພາກພື້ນ. ກອງປະຊຸມກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຊຸກຍູ້ການໝູນໃຊ້ RCEP ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນ​ທີ 19 ກັນ​ຍາ, ຫວຽດ​ນາມ ຢັ​້ງ​ຢືນ​ມີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ - 19 ລາຍ​ໃໝ່ 1.778 ຄົນ

ວັນ​ທີ 19 ກັນ​ຍາ, ຫວຽດ​ນາມ ຢັ​້ງ​ຢືນ​ມີ​ຜູ້​ຕິດ​ເຊື້ອ​ພະ​ຍາດ​ໂຄວິດ - 19 ລາຍ​ໃໝ່ 1.778 ຄົນ

ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຫວຽດນາມ ຢັ້ງຢືນມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ - 19 ທັງໝົດ 11.460.227 ຄົນ, ຢືນອັນດັບທີ 12/227 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top