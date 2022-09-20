ຂ່າວສານ
ອາຊຽນ ຕີລາຄາສູງບົດບາດຂອງ RCEP ໃນວິວັດທະນາການຟື້ນຟູພາກພື້ນ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19
ອາຊຽນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຂອງພາກພື້ນ.
ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ - EU ໃນຂອບເຂດ AEM - 54 (ພາບ: TTXVN)
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 18 ກັນຍາ, ອາຊຽນ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ສົນທິສັນຍາຄູ່ຮ່ວມມືເສດຖະກິດຮອບດ້ານພາກພື້ນ (RCEP) ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຂອງພາກພື້ນ. ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ RCEP ດຳເນີນຢູ່ແຂວງ ຊຽມຣຽບ (ກຳປູເຈຍ), ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 54 (AEM – 54).
ຕາມຖະແຫຼງການສະບັບດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຊົມເຊີຍເລື່ອງສົນທິສັນຍາ RCEP ເລີ່ມມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຫວັງວ່າ ສົນທິສັນຍາສະບັບນີ້ ຈະໄດ້ຮັບການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນຈາກທຸກປະເທດສະມາຊິກ. ຖະແຫຼງການກໍໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ: ກອງປະຊຸມ ໄດ້ແບ່ງປັນທັດສະນະ RCEP ອາດສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຟື້ນຟູພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ຂອງພາກພື້ນ. ກອງປະຊຸມກໍເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຊຸກຍູ້ການໝູນໃຊ້ RCEP ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບເສດຖະກິດພາກພື້ນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)