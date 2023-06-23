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ຂ່າວສານ

ອາ​ຊຽນ - ຈີນ ຊູກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ

ຈີນ ຖື ອາຊຽນ ເປັນສຳຄັນໃນບັນດາອົງການຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ຕີລາຄາສູງຄວາມສຳຄັນຂອງ ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍໄມຕີຈິດ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (TAC) ໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ.
ທ່ານເລຂາທິນຸການ ອາຊຽນ Kao Kim Hourn ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ເວທີປາໄສ ຈາກາຕາ ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຈີນ (ພາບ: ASEAN)
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີໄຂເວທີປາໄສ ຈາກາຕາ ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຈີນ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ ຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ TAC  ຄົບຮອບ 20 ປີ” ເຊິ່ງດຳເນີນໃນວັນທີ 22 ມິຖຸນາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານ ໜຸງຢຸງ ຜູ້ຊ່ວຍວຽກລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບເນື້ອໃນສານອວຍພອນຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສິນກາງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 20 ປີ ແຫ່ງວັນຈີນເຂົ້າຮ່ວມສົນທິສັນຍາ TAC. ໃນສານອວຍພອນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ສິນກາງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການພົວພັນ ອາຊຽນ - ຈີນ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງແມ່ນເຫດການທີ່ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສຳລັບທົ່ວພາກພື້ນອີກດ້ວຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງເຂດພາກ- ບາດກ້າວເດີນກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ

ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງເຂດພາກ- ບາດກ້າວເດີນກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ

ໃນເຄິ່ງອາຍຸການຊຸດທີ XIII (2020-2025)ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຫລາຍບາດກ້າວເດີນກ່ຽວກັບການລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິວຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນຫນ້ອຍ. ສິ່ງນີ້ໄດ້ຊ່ວຍ ຮັດແຄບຄວາມແຕກໂຕນການພັດທະນາ ລະຫວ່າງເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ເຂດພູດອຍ, ປະກອບສ່ວນຢັ້ງຢືນໝາກຜົນກ່ຽວກັບຄວາມຍຸຕິທຳສັງຄົມຂອງຫວຽດນາມ.
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