ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເງິນກວ່າ 400 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ ແລະ ຢູ່ໃນພາກພື້ນ
ວັນທີ 11 ມິຖຸນາ, ອຳນາດການປົກຄອງ ອາເມລິກາ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ, ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມະນຸດສະທຳຈຳນວນເງິນ 404 ລ້ານ USD ໃຫ້ແກ່ຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ແລະ ພາກພື້ນ. ດ້ວຍບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ນີ້, ໄດ້ຍົກຈຳນວນເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ໃນໄລຍະ 8 ເດືອນຜ່ານມາຂຶ້ນເຖິງ 674 ລ້ານ USD.
ບ້ວງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຫຼ້າສຸດຂອງ ອາເມລິກາ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເພື່ອສະໜອງທັນຍາຫານ, ນ້ຳປະປາ, ເບິ່ງແຍງດ້ານການແພດ, ການສຶກສາ ແລະ ໜູນຊ່ວຍດ້ານວິທະຍາໃຫ້ແກ່ຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ເຂດ ກາຊາ, ຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳຈໍແດນ ແລະ ພາກພື້ນ. ອາເມລິກາ ກໍ່ຮຽກຮ້ອງບັນດານັກອຸປະຖຳອື່ນສະໜອງການໜູນຊ່ວຍມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ເຂດ ກາຊາ ແລະ ພາກພື້ນ, ເພີ່ມທະວີການໜູນຊ່ວຍບັນດາຜູ້ຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນການປະທະກັນ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Antony Blinken, ກໍ່ພວມໄປປະຕິບັດງານຢູ່ເຂດ ຕາເວັນອອກກາງ ເພື່ອສົມທົບກັນຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຍາວນານໃຫ້ແກ່ວິກິດການຢູ່ເຂດ ກາຊາ.