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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ລັດເຊຍ 2 ທ່ານ

ໂຄສົກທ່ານໜຶ່ງຂອງກະຊວງນີ້ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເພື່ອໂຕ້ຕອບເລື່ອງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເນລະເທດນັກການທູດ 2 ທ່ານຂອງ ສະຖານທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ມົດສະກູ.
ຄັນທຸງຂອງ ລັດເຊຍ ຢູ່ສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ລັດເຊຍ ປະຈຳ Manhattan, New York, ອາເມລິກາ (ພາບ: Reuters)

ວັນທີ 6 ຕຸລາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ວໍຊິງຕັນ 2 ທ່ານເພື່ອໂຕ້ຕອບເລື່ອງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ລັດເຊຍ ກໍ່ໄດ້ເນລະເທດນັກການທູດ ອາເມລິກາ 2 ທ່ານອອກຈາກສະຖານທູດຂອງປະເທດນີ້ປະຈຳ ມົດສະກູ. ໂຄສົກທ່ານໜຶ່ງຂອງກະຊວງນີ້ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເພື່ອໂຕ້ຕອບເລື່ອງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເນລະເທດນັກການທູດ 2 ທ່ານຂອງ ສະຖານທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ມົດສະກູ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໂຕ້ຕອບຄືນດ້ວຍການປະກາດວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ 2 ທ່ານຂອງສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາເມລິກາ ແມ່ນສ່ວນບຸກຄົນບໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບ.   

ສຳນັກຂ່າວສານ RIA (ລັດເຊຍ) ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຫດການເນລະເທດນີ້, ແລະເອີ້ນວ່ານີ້ແມ່ນໄຮ້ເຫດຜົນ ພ້ອມທັງເວົ້າວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຖືເລື່ອງ ມົດສະກູ ເນລະເທດນັກການທູດ ອາເມລິກາ 2 ທ່ານ “ທີ່ໄດ້ຈັດຕົວຍ້ອນເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວສືບສອດແນມ” ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ ແມ່ນໃຊ້ເປັນຂໍ້ອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. ການພົວພັນ ອາເມລິກາ - ລັດເຊຍ ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດໃນກ່ວາ 60 ປີ ຍ້ອນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ. ອາເມລິກາ ພວມສະໜອງ ອາວຸດທີ່ກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ ກິແອບ ແລະ ຈັດວາງບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຕ້ານ ລັດເຊຍ.      

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຊູແອັດ ປະກາດບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານຄັ້ງທີ 14 ໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ

ຊູແອັດ ປະກາດບ້ວງເງິນໜູນຊ່ວຍດ້ານການທະຫານຄັ້ງທີ 14 ໃຫ້ແກ່ຢູແກຼນ

ທ່ານ Jonson ກໍ່ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ມອບໝາຍໜ້າທີ່ໃຫ້ບັນດາກຳລັງປະກອບອາວຸດພິຈາລະນາວ່າ ຊູແອັດ ອາດຈະສົ່ງເຮືອບິນສູ້ຮົບ Jas Gripen ໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ຫຼື ບໍ່?
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