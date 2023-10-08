ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ລັດເຊຍ 2 ທ່ານ
ວັນທີ 6 ຕຸລາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດເນລະເທດເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ປະຈຳ ວໍຊິງຕັນ 2 ທ່ານເພື່ອໂຕ້ຕອບເລື່ອງກ່ອນໜ້ານັ້ນ ລັດເຊຍ ກໍ່ໄດ້ເນລະເທດນັກການທູດ ອາເມລິກາ 2 ທ່ານອອກຈາກສະຖານທູດຂອງປະເທດນີ້ປະຈຳ ມົດສະກູ. ໂຄສົກທ່ານໜຶ່ງຂອງກະຊວງນີ້ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ເພື່ອໂຕ້ຕອບເລື່ອງ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ເນລະເທດນັກການທູດ 2 ທ່ານຂອງ ສະຖານທູດ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ມົດສະກູ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ໂຕ້ຕອບຄືນດ້ວຍການປະກາດວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ 2 ທ່ານຂອງສະຖານທູດ ລັດເຊຍ ພວມເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ອາເມລິກາ ແມ່ນສ່ວນບຸກຄົນບໍ່ໄດ້ຕ້ອນຮັບ.
ສຳນັກຂ່າວສານ RIA (ລັດເຊຍ) ໄດ້ຢັ້ງຢືນເຫດການເນລະເທດນີ້, ແລະເອີ້ນວ່ານີ້ແມ່ນໄຮ້ເຫດຜົນ ພ້ອມທັງເວົ້າວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຖືເລື່ອງ ມົດສະກູ ເນລະເທດນັກການທູດ ອາເມລິກາ 2 ທ່ານ “ທີ່ໄດ້ຈັດຕົວຍ້ອນເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວສືບສອດແນມ” ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ ແມ່ນໃຊ້ເປັນຂໍ້ອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. ການພົວພັນ ອາເມລິກາ - ລັດເຊຍ ຕົກເຂົ້າສູ່ສະພາບຊົ່ວຮ້າຍທີ່ສຸດໃນກ່ວາ 60 ປີ ຍ້ອນການປະທະກັນລະຫວ່າງ ລັດເຊຍ - ຢູແກຼນ. ອາເມລິກາ ພວມສະໜອງ ອາວຸດທີ່ກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ ກິແອບ ແລະ ຈັດວາງບັນດາມາດຕະການລົງໂທດຕ້ານ ລັດເຊຍ.