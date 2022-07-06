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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດຄົບຮອບ 246 ປີ

ນີ້ແມ່ນເຫດການໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທຳນຽບຂາວນັບແຕ່ເມື່ອທ່ານປະທານາທິບໍດີ Biden ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ (ພາບ: AP)  

 ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ອາເມລິກາ ມີ: ບັນດາລາຍການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ແລະ ຍິງບັ້ງໄຟດອກໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທົ່ວທຸກແຫ່ງຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ. ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ພ້ອມກັບ ພັນລະຍາ Jill Biden ໄດ້ຕ້ອນຮັບພະນັກງານຂອງບັນດາຂະແໜງອາຊີບຕົ້ນຕໍ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງພົນທະຫານປະມານ 1 ພັນຄົນ. ນີ້ແມ່ນເຫດການໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທຳນຽບຂາວນັບແຕ່ເມື່ອທ່ານປະທານາທິບໍດີ Biden ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Biden ເນັ້ນໜັກວ່າ:

“ບໍ່ມີເວລາໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປະເອີບໃຈກ່ຽວກັບປະເທດ ອາເມລິກາ ຄືໄລຍະປະຈຸບັນ ແລະ ຈະບໍ່ປະລະຄວາມປະເອີບໃຈນີ້. ມື້ນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳລັບນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ສຳລັບບາງໜ້າທີ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ສັບສົນກ່ວາ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດຂອງພວກເຮົາສົມບູນແບບກ່ວາອີກ, ຫັນບົດຖະແຫຼງອະທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າປະເທດ ອາເມລິກາ ບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ມີຂີດໝາຍຂອງຄວາມມັກໃຫຍ່ໃຝ່ສູງກຳອຳນາດ, ຫາກແມ່ນສະຖານທີ່ຂອງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຄາດວ່າປີ 2022 ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄາດວ່າເຕີບໂຕໃນລະດັບ 4,9%

ຄາດວ່າປີ 2022 ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຄາດວ່າເຕີບໂຕໃນລະດັບ 4,9%

ບັນດາພື້ນຖານເສດຖະກິດ ອາຊຽນ ຈະເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບ 4,9% ໃນປີ 2022 ແລະ ລະດັບ 5,2% ໃນປີ 2023 ໃນສະພາບການທີ່ອັດຕາການສັກຢາວັກຊີນເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.
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