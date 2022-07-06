ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດຄົບຮອບ 246 ປີ
ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຊາດ ອາເມລິກາ ມີ: ບັນດາລາຍການເດີນຂະບວນສວນສະໜາມ ແລະ ຍິງບັ້ງໄຟດອກໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນທົ່ວທຸກແຫ່ງຂອງປະເທດ ອາເມລິກາ. ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ພ້ອມກັບ ພັນລະຍາ Jill Biden ໄດ້ຕ້ອນຮັບພະນັກງານຂອງບັນດາຂະແໜງອາຊີບຕົ້ນຕໍ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຂອງພົນທະຫານປະມານ 1 ພັນຄົນ. ນີ້ແມ່ນເຫດການໃຫຍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທຳນຽບຂາວນັບແຕ່ເມື່ອທ່ານປະທານາທິບໍດີ Biden ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ພິທີ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Biden ເນັ້ນໜັກວ່າ:
“ບໍ່ມີເວລາໃດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປະເອີບໃຈກ່ຽວກັບປະເທດ ອາເມລິກາ ຄືໄລຍະປະຈຸບັນ ແລະ ຈະບໍ່ປະລະຄວາມປະເອີບໃຈນີ້. ມື້ນີ້, ພວກເຮົາຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສຳລັບນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ສຳລັບບາງໜ້າທີ່ອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະ ສັບສົນກ່ວາ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດຂອງພວກເຮົາສົມບູນແບບກ່ວາອີກ, ຫັນບົດຖະແຫຼງອະທິປະໄຕຂອງພວກເຮົາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າປະເທດ ອາເມລິກາ ບໍ່ແມ່ນສະຖານທີ່ມີຂີດໝາຍຂອງຄວາມມັກໃຫຍ່ໃຝ່ສູງກຳອຳນາດ, ຫາກແມ່ນສະຖານທີ່ຂອງຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ຄວາມຫວັງ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາ.”