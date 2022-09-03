ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ສະຫນັບສະຫນູນ ຫວຽດນາມ ປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖວອນ ແລະ ເອກະລາດ
ໃນແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Blinken ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຜົນງານຊື່ງ ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາບຸລິມະສິດລວມ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ, ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານ ຢັ້ງຢືນ: ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແມ່ນອີງໃສ່ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບ ປະເທດຫວຽດນາມທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ເອກະລາດ ກໍ່ຄືໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງຍາວນານຂອງສອງຝ່າຍໃນການແກ້ໄຂບັນດາມໍລະດົກສົງຄາມ ແລະ ບັນຫາມະນຸດສະທຳ.
ທ່ານ Antony J. Blinken ກໍ່ສະແດງຄວາມປາດຖະຫນາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງ ວັດທະນາຖາວອນ, ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃຫ້ທັງສອງປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ມະຫາສະມຸດອິນເດຍ -ປາຊີຟິກ.