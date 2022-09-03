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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ສະຫນັບສະຫນູນ ຫວຽດນາມ ປະເທດທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖວອນ ແລະ ເອກະລາດ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 1 ກັນຍາ ຕາມເວລາ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ Antony J. Blinken ລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຕາງຫນ້າໃຫ້ລັດຖະບານປະເທດນີ້ ສົ່ງສານອວຍພອນເຖິງລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນຊາດຫວຽດນາມ 2/9.
  ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ Blinken. (ພາບ: AP)  

ໃນແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານລັດຖະມົນຕີ Blinken ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຜົນງານຊື່ງ ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ ພ້ອມກັນຜ່ານຜ່າທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາບຸລິມະສິດລວມ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ, ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ, ຕ້ານການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ສຸຂະພາບທົ່ວໂລກ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ. ທ່ານ ຢັ້ງຢືນ: ນ້ຳໃຈມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດ ແມ່ນອີງໃສ່ການສະຫນັບສະຫນູນຂອງ ອາເມລິກາ ສຳລັບ ປະເທດຫວຽດນາມທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ເອກະລາດ ກໍ່ຄືໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢ່າງຍາວນານຂອງສອງຝ່າຍໃນການແກ້ໄຂບັນດາມໍລະດົກສົງຄາມ ແລະ ບັນຫາມະນຸດສະທຳ.

ທ່ານ Antony J. Blinken ກໍ່ສະແດງຄວາມປາດຖະຫນາຢາກສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ເພື່ອນຳມາເຊິ່ງ ວັດທະນາຖາວອນ, ສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໃຫ້ທັງສອງປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ ມະຫາສະມຸດອິນເດຍ -ປາຊີຟິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ ​ການ​ເຄືອນ​ໄຫວຫຼາຍຫຼາຍ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ຊາດ

ມີ ​ການ​ເຄືອນ​ໄຫວຫຼາຍຫຼາຍ​ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ວັນ​ຊາດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 2 ກັນຍາ, ພະແນກວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວແຂວງເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນຊ່ວງເຮືອປະເພນີຢູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ. ການແຂ່ງຂັນມີເຮືອຊ່ວງ 9 ລຳເຂົ້າຮ່ວມ ດ້ວຍສີພາຍທັງຊາຍ ແລະ ຍິງກວ່າ 300 ຄົນຂອງບັນດາທ້ອງຖິ່ນເຂດແມ່ນ້ຳຢູ່ບໍລິເວນແຂວງດັ່ງກ່າວ.
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