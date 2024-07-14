ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ, ລັດເຊຍ ປຶກສາຫາລືວິທີການຫລຸດຜ່ອນສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງພວມເພີ່ມຂຶ້ນ
ເມື່ອຕອບຄຳຖາມຕໍ່ນັກຂ່າວ, ທ່ານນາງ Sabrina Singh ຮອງໂຄສົກທຳນຽບ 5 ແຈ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບດັ່ງກ່າວໂດຍແມ່ນ ລັດເຊຍ ລິເລີ່ມ. ທ່ານນາງ Sabrina Singh ເນັ້ນຫນັກຄວາມສຳຄັນຂອງເລື່ອງຮັກສາສາຍພົວພັນຕິດຕໍ່ເປີດ ໃນການປະທະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ.
ສ່ວນທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ: ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນສອງປະເທດ ໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ “ບັນຫາສະກັດກັ້ນບັນດາການນາບຂູ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນສະພາບຄວາມເຄັ່ງຕຶງອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຢ່າງບໍ່ເປັນປະຈຳ, ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຮ້າຍແຮງກ່ຽວກັບເຖິງການປະທະກັນ ຢູ່ ຢູແກຼນ.