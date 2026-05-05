ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ປະກາດມາດຕະການລົງໂທດດ້ານເສດຖະກິດໃໝ່ແນໃສ່ ກຸຍບາ
ໂດຍມີປະກິຕິລິຍາຂອງ ອາເມລິກາ, ວັນທີ 02 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Miguel Díaz- Canel, ປະທານ ກຸຍບາ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນບັນດາຄຳນາບຂູ່ດ້ານການທະຫານຈາກຝ່າຍ ອາເມລິກາ ແມ່ນ “ອັນຕະລາຍ ແລະ ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ”; ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ປະຊາຄົມສາກົນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ແລະ ພ້ອມກັບປະຊາຊົນ ອາເມລິກາ ສະກັດກັ້ນການກະທຳໄຮ້ເຫດຜົນນີ້. ກຸຍບາ ຕັດສິນໃຈປົກປັກຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດ ແລະ ອະທິປະໄຕປະເທດຊາດ.
ວັນທີ 01 ພຶດສະພາ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ), ທ່ານ Donald Trump, ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໄດ້ປະກາດບັນດາມາດຕະການອະນຸຍາດໃຫ້ ອາເມລິກາ ແນໃສ່ເປົ້າໝາຍສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງເກືອບທັງໝົດທີ່ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງ ອາເມລິກາ ມີການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ ກຸຍບາ. ເຖິງວ່າບັນຊີລາຍຊື່ລາຍລະອຽດຜູ້ຖືກລົງໂທດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢັ້ງຢືນ, ແຕ່ລັດຖະດຳລັດຊີ້ແຈ້ງຈຸດສຸມຈະແມ່ນບັນດາຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງ, ລວມມີ: ການປ້ອງກັນຊາດ, ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ການເງິນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ພາຍຫຼັງປະກາດຄຳສັງລົງໂທດເປັນເວລາ 2 – 3 ຊົ່ວໂມງ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump, ໄດ້ມີການກ່າວປາໄສຊີ້ບອກຄວາມສາມາດແຊກແຊງດ້ານການທະຫານ ເມື່ອທ່ານເຂົ້າຮ່ວມເຫດການຢູ່ລັດ Florida.