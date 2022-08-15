ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຈັດສັນແຫຼ່ງເງິນ 150 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດເພື່ອໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ ອາບການິດສະຖານ
ວັນທີ 13 ສິງຫາ, ທ່ານ Ned Price, ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດນີ້ຈະຈັດສັນຕື່ມແຫຼ່ງເງິນ 150 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ອາບການິດສະຖານ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂສະພາບ ຂາດດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ນີ້.
ຂະບວນການ ຕາລີບານ ໄດ້ກຳແໜ້ນສິດຄວບຄຸມ ອາບການິດສະຖານ ແຕ່ເດືອນສິງຫາ ປີກາຍ. ໃນສະພາບຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງເຮັດໃຫ້ກະ ແສຟອງອົບພະຍົບຂອງຊາວ ອາບການິດສະຖານ ຮ້າຍແຮງກ່ວາ, ລັດຖະບານບາງປະເທດ ແລະ ບາງອົງການໄດ້ສະໜອງການໜູນຊ່ວຍແຕກຕ່າງກັນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຖືກ ຜົນສະທ້ອນຈາກວິກິດການກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ, ມະນຸດສະທຳ ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງຢູ່ປະເທດນີ້. ປະຈຸບັນ, 70% ຈຳນວນຄອບຄົວ ອາບການິດສະຖານ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໄດ້, ປະຊາຊົນປະມານ 22,8 ລ້ານຄົນ (ເທົ່າກັບ 50% ປະຊາກອນ) ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 3 ລ້ານຄົນມີໄພຈະຂາດສານອາຫານ.