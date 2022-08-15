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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ຈັດສັນແຫຼ່ງເງິນ 150 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດເພື່ອໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ ອາບການິດສະຖານ

ປະຈຸບັນ, 70% ຈຳນວນຄອບຄົວ ອາບການິດສະຖານ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໄດ້, ປະຊາຊົນປະມານ 22,8 ລ້ານຄົນ...
  ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄປອົບພະຍົບຢູ່ Helmand, Afghanistan ເມື່ອວັນທີ 28 ມີນາ 2021. (ພາບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 13 ສິງຫາ, ທ່ານ Ned Priceໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະເທດນີ້ຈະຈັດສັນຕື່ມແຫຼ່ງເງິນ 150 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອໜູນຊ່ວຍເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ອາບການິດສະຖານ, ພ້ອມທັງແກ້ໄຂສະພາບ ຂາດດ້ານສະບຽງອາຫານຢູ່ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ນີ້.

ຂະບວນການ ຕາລີບານ ໄດ້ກຳແໜ້ນສິດຄວບຄຸມ ອາບການິດສະຖານ ແຕ່ເດືອນສິງຫາ ປີກາຍ. ໃນສະພາບຂາດສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງເຮັດໃຫ້ກະ ແສຟອງອົບພະຍົບຂອງຊາວ ອາບການິດສະຖານ ຮ້າຍແຮງກ່ວາ, ລັດຖະບານບາງປະເທດ ແລະ ບາງອົງການໄດ້ສະໜອງການໜູນຊ່ວຍແຕກຕ່າງກັນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຖືກ ຜົນສະທ້ອນຈາກວິກິດການກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ, ເສດຖະກິດ, ມະນຸດສະທຳ ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງຢູ່ປະເທດນີ້. ປະຈຸບັນ, 70% ຈຳນວນຄອບຄົວ ອາບການິດສະຖານ ບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໄດ້, ປະຊາຊົນປະມານ 22,8 ລ້ານຄົນ (ເທົ່າກັບ 50ປະຊາກອນ) ບໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 3 ລ້ານຄົນມີໄພຈະຂາດສານອາຫານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມສະຫຼອງອາຍແກັດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ ຮຸງກາຣີ

ລັດເຊຍ ໄດ້ເລີ່ມສະຫຼອງອາຍແກັດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ ຮຸງກາຣີ

ກຸ່ມບໍລິສັດ Gazprom ໄດ້ເລີ່ມສະໜອງອາຍແກັດເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ ຮຸງກາຣີ ຜ່ານລະບົບທໍ່ສົ່ງນຳ້ມັນ ຕວກກີ ດ້ວຍຈຳນວນຫຼາຍກ່ວາສັນຍາທີ່ໄດ້ລົງນາມ.
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