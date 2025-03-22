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ຂ່າວສານ

ອາເມລິກາ ຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານແຮ່ທາດກັບ ຢູແກຼນ ໂດຍໄວ

ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ພວມດຳເນີນໄປຢ່າງດີງາມທີ່ສຸດ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ແລະ ທ່ານປະທານນາທິບໍດີ ຢູແກຼນ Volodymyr Zelensky (ພາບ: AP/TTXVN)

ອາເມລິກາ ຈະເຊັນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານແຮ່ທາດກັບ ຢູແກຼນ ໂດຍໄວ. ນີ້ແມ່ນແຈ້ງການທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຍົກອອກມາໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ມີນາ.

        ທ່ານ Donald Trump ກໍ່ເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງສັນຕິພາບໃຫ້ແກ່ ຢູແກຼນ ພວມດຳເນີນໄປຢ່າງດີງາມທີ່ສຸດແມ່ນພາຍຫຼັງບັນດາການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບຂອງທ່ານກັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຢູແກຼນ ໃນອາທິດນີ້, ຜ່ານນັ້ນ ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະກັນຢູ່ ຢູແກຼນ.

        ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຢູແກຼນ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ເປັນເອກະພາບຈະສ້າງຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອແນໃສ່ພັດທະນາບັນດາແຫຼ່ງແຮ່ທາດທີ່ຫາຍາກຂອງ ຢູແກຼນ ໃຫ້ສຳເລັດ; ພ້ອມກັນນັ້ນ, ໂດຍຜ່ານນັ້ນ, ກໍ່ໄດ້ຊົດເຊີຍບັນດາບ້ວງເງິນອຸປະຖຳຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ປະເທດນີ້ິ້. ຄວາມມານະພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວຖືກແຕກພັງພາຍຫຼັງການສົນທະນາທີ່ດຸເດືອດລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີ 2 ທ່ານຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນທ້າຍເດືອນ ກຸມພາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບວັນທີ 19 ມີນາ, ປະທານາທິບໍດີ 2 ທ່ານຍັງໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ສົມທົບກັນເພື່ອແນໃສ່ຢຸດຕິການປະທະກັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ພື້​ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ດ້ວຍ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່

ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ພື້​ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຂະ​ຫຍັນ​ຂັນ​ເຄື່ອນ​ດ້ວຍ​ຕະຫຼາດ​ພາຍ​ໃນ​ທີ່ກວ້າງ​ໃຫຍ່

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງແຈ້ງໃຫ້ຊາບແຜນນະໂຍບາຍໃຫຍ່ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການສ້າງສອງສູນການເງິນຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ດ່ານັ້ງ.
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