ຂ່າວສານ
ອາຫານການກິນຂອງ ຫວຽດນາມ ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນໂດເນເຊຍ
ມີຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “ເສັ້ນທາງສັ້ນສຸດທີ່ໄປເຖິງຫົວໃຈແມ່ນຜ່ານກະເພາະ”. ແລະ ຄຳເວົ້ານັ້ນຖືກກັບ 2 ຜົວເມຍທີ່ມາຈາກ ອິນໂດເນເຊຍ, ທ່ານ Iwan Dharmawan ແລະ ທ່ານນາງ Fanny Susilo ເມື່ອໃນທ້າຍເດືອນທັນວາ 2024 ຜ່ານມາ, 2 ຜົວເມຍທ່ານພ້ອມກັບລູກສາວໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມ ຮ່າໂນ້ຍ ເປັນເວລາ 3 ວັນ, ເພື່ອພຽງແຕ່ຄົ້ນຫາ, ຮັບປະທານບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ນະຄອນນີ້ເທົ່ານັ້ນ.
ພາຍຫຼັງມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນຕອນຄ່ຳລະດູໜາວ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານ Iwan ໄດ້ເລືອກເອົາຮ້ານຂາຍເຝີທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ຖະໜົນ ຫຼີກວັກຊື, ຮ້ານອາຫານທີ່ໄດ້ຕິດດາວ Michelin. ຕາມທ່ານ Iwan ແລ້ວ, ເຝີຖ້ວຍໜຶ່ງຮ້ອນໆນັ້ນ ແມ່ນການເລືອກທີ່ດີໃຫ້ແກ່ການເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຫາບັນດາເຍື່ອງອາຫານຢູ່ທີ່ນີ້. 2 ຜົວເມຍທ່ານເຄີຍກິນເຝີ ແລະ ເຍື່ອງອາຫານ ຫວຽດນາມ ຈຳນວນໜຶ່ງຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ, ອາເມລິກາ ແລ້ວ. ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຫຼົງໄຫຼກັບອາຫານການກິນຂອງ ຫວຽດນາມ, ເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈມາ ຫວຽດນາມ ເພື່ອຄົ້ນຫາລົດຊາດ “ດັ້ງເດີມ” ຂອງບັນດາເຍື່ອງອາຫານ. ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ກິນເຝີຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາງ Fanny, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ເຝີ ຮ່າໂນ້ຍ ແລະ ເຝີທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍກິນກ່ອນນີ້ (ຄິດວ່າໜ້າຈະແມ່ນເຝີ ໄຊງ່ອນ) ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບວິທີກິນ ແລະ ລົດຊາດ. ເຝີ ໄຊງ່ອນ ມັກຈະກິນກັບຜັກ ຄື: ຖົ່ວງອກ, ຜັກຫອມ, ນ້ຳຈ້ຽວ (ຊອດ Hoisin). ແຕ່ເຝີຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ພັດບໍ່ມີ. ເສັ້ນເຝີ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນເສັ້ນເຝີສົດ, ບໍ່ໃສ່ເຄື່ອງປຸງຫຼາຍ, ສະນັ້ນ ເມື່ອກິນຈະຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງລົດຊາດທີ່ພິເສດສະເພາະຂອງນ້ຳຊຸບ”.
ຜົວເມບທ່ານຄາດວ່າຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນເດືອນກັນຍາ 2024, ແຕ່ຕ້ອງໂຈະໄວ້ຍ້ອນພາຍຸ Yagi. ສະນັ້ນ ໄດ້ມີເວລາຕື່ມເພື່ອສ້າງລາຍການໄປຢ້ຽມຢາມໃຫ້ລະອຽດກວ່າ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານ Iwan ໄດ້ປ່ຽນແປງແຜນການໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແທນທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຈຳນວນໜຶ່ງອື່ນ, ຄື: ຊາປາ, ຮະລອງ, 2 ຜົວເມຍທ່ານໄດ້ຕົກລົງພຽງແຕ່ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອຊອກຮູ້ ແລະ ຮັບປະທານບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ແຊບທີ່ສຸດຢູ່ແຫ່ງນີ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ເມຍ ໄດ້ເຂົ້າອິນເຕີເນັດຊອກຮູ້ບັນດາເຍື່ອງອາຫານ ແລະ ຮ້ານອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ. ຄືດັ່ງທີ່ເຈົ້າຮູ້ແລ້ວວ່າ, ປະຈຸບັນ ແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນໂດເນເຊຍ ຫຼາຍຄົນໄດ້ເລືອກມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນມີເຫດຜົນວ່າ ຍ້ອນມີເຍື່ອງອາຫານທີ່ແຊບ. ມີ Tiktoker ຫຼາຍຄົນໄດ້ແບ່ງປັນກ່ຽວກັບບັນດາຮ້ານອາຫານແຊບຂອງ ຫວຽດນາມ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ອີງໃສ່ນັ້ນ, ແລະ ມີເພື່ອນຊາວ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບການເລືອກເຍື່ອງອາຫານ ແລະ ຮ້ານອາຫານຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ຕື່ມອີກ”.
ແຕ່ລະມື້, 2 ຜົວເມຍທ່ານ Iwan ລ້ວນແລ້ວແຕ່ສ້າງເມນູລະອຽດໃຫ້ແກ່ແຕ່ລະຄາບ ຄື: ເຂົ້າເຊົ້າ, ເຂົ້າສວຍ ແລະ ເຂົ້າຄ່ຳ. ຕອນເຊົ້າ, ແທນທີ່ຈະກິນເຂົ້າເຊົ້າຢູ່ໂຮງແຮມ, 2 ຜົວເມຍທ່ານຕົກລົງຕື່ນມາໄວ, ໄປເລາະຢູ່ຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຢູ່ໃກ້ກັບໂຮງແຮມເພື່ອຊອກຫາບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ພິເສດຂອງທ້ອງຖິ່ນ. ບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ 2 ຜົວເມຍທ່ານຊອກຫາໄດ້ ແລະ ຈົດເຂົ້າເມນູໃນການເດີນທາງຄັ້ງນີ້, ລວມມີ: ເຝີ, ເຂົ້າປຸ້ນຊີ້ນປິ້ງ, ບັນກວັນ, ເຂົ້າຈີ່, ກາເຟໄຂ່…
“ແນ່ນອນວ່າ, ເຂົ້າປຸ້ນຊີ້ນປີ້ງແມ່ນແຊບແລ້ວ. ຊີ້ນປີ້ງຫອມ, ແຊບ. ນ້ຳແຈ່ວສົ້ມຫວານ, ແລ້ວມີທັງໝາກຫຸ່ງກິນກັບພ້ອມ. ແນມ (ຢໍ່) ກໍ່ຈືນກອບ. ທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນ ກິນເຂົ້າກັນໄດ້ເປັນຢ່າງດີທີ່ສຸດ, ມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຢາກກິນຕະຫຼອດ, ບໍ່ຮູ້ອີ່ມເລີຍ”.
“ສ່ວນກາເຟໄຂ່ແຊບອີຫຼີ. ມີລົດຊາດມັນໆຂອງໄຂ່ໄກ່ ປະສົມກັບກາເຟ, ຫອມແຊບທີ່ສຸດ. ລາຄາກໍ່ພໍດີພໍງາມ, ບັນດາເຍື່ອງອາຫານການກິນແມ່ນຖືກກວ່າຫຼາຍເມື່ອທຽບໃສ່ຢູ່ ຈາກາຕາ”.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ 2 ຜົວເມຍທ່ານ Iwan ແປກໃຈແມ່ນເມື່ອເຫັນວ່າ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ມີຫຼາຍຮ້ານອາຫານ Halal ສະຫງວນໃຫ້ແຂກທ່ອງທ່ຽວຖືສາສະໜາອິດສະລາມ. ກໍ່ຕາມທ່ານ Iwan ແລ້ວ, ບັນດາແຂກທ່ອງທ່ຽວຖືສາສະໜາອິດສະລາມ ມາ ຮ່າໂນ້ຍ ຈະມີອີກທາງເລືອກເພື່ອຊອກໄດ້ບັນດາເຍື່ອງອາຫານທີ່ເໝາະສົມ, ຄື: ເຝີງົວ, ເຝີໄກ່, ແນມຈືນເຄື່ອງທະເລ…, ໃນນັ້ນ, ມີເຍື່ອງອາຫານ ປາ ລ້າວ້ອງ, ກໍ່ແມ່ນເຍື່ອງອາຫານທ່ີເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ.
ໃນຮ້ານອາຫານໜຶ່ງທີ່ໄດ້ເປີດມາແຕ່ດົນນານຢູ່ເຂດຖະໜົນທີ່ຄຶກຄຶ້ນໜາແໜ້ນຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄວາມຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນຢູ່ຂ້າງເຕົາໄຟ, ສຽງແຕ່ງກິນເມື່ອເອົາປາ - ຜັກໃສ່ໝໍ້ກະທະແລ້ວຄົນໃຫ້ເຂົ້າກັນ, ຕະຫຼອດຮອດກິ່ນທີ່ຫອມນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວທ່ານ Iwan ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ສຸດ.
“ສຳລັບແຂກທ່ອງທ່ຽວ ອິນໂດເນເຊຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂກທ່ອງທ່ຽວຖືສາສະໜາອິດສະລາມ, ນີ້ແມ່ນການຄັດເລືອກດີ່ທີ່ສຸດ. ແນ່ນອນວ່າ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະແບ່ງປັນໃຫ້ບັນດາເພື່ອນຜູ້ຖືກສາສະໜາອິດສະລາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຖ້າຫາກມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຕ້ອງຊິມເບິ່ງເຍື່ອງອາຫານນີ້. ເຍື່ອງອາຫານນີ້ໄດ້ເຮັດຈາກປາສົດ, ກິນກັບຜັກຫອມ ແລະ ເຄື່ອງປຸງອື່ນໆອີກ. ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຢູ່ກັບໂຕະເລີຍ, ຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ”.
“ພວກຂ້າພະເຈົ້າເກືອບພາດເຍື່ອງອາຫານແຊບໆນີ້. ກ່ອນທີ່ຈະມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເຖິງເຍື່ອງອາຫານນີ້. ໃນຈຳນວນເຍື່ອງອາຫານທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກິນໃນຄັ້ງນີ້, ນີ້ແມ່ນເຍື່ອງອາຫານທີ່ສຸດຍອດ. ລົດຊາດຂອງບັນດາເຍື່ອງອາຫານ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຶງດູດໃຈພວກຂ້າພະເຈົ້າ, ບໍ່ມີເຄື່ອງປຸງຫຼາຍ ແຕ່ກໍ່ຍັງດຶງດູດໃຈ”.
3 ມື້ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ເບິ່ງຄືວ່າເວລາຍັງບໍ່ທັນພໍ ເພື່ອໃຫ້ 2 ຜົວເມຍຂອງທ່ານ Iwan ຮັບປະທານເຍື່ອງອາຫານທັງໝົດ ທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຢູ່ແຫ່ງນີ້, ແຕ່ກໍ່ເປັນເວລາທີ່ພໍດີ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາເຂດປູຊະນີຍະສະຖານປະຫວັດສາດຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ຄື: ສຸສານປະທານ ໂຮ່ຈີມິນ, ວັດ ເຈິ່ນກວັກ, ວັນມຽວ - ກວັກຕືຢາມ. ຫຼືງ່າຍໆກວ່າແມ່ນໄປຍ່າງເລາະຫຼີ້ນຢູ່ຖະໜົນສາຍຕ່າງໆຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ. ເບິ່ງຄືວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າຊີວິດປະຈຳວັນຂອງປະຊາຊົນແຫ່ງນີ້, ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ກໍ່ສ້າງຄວາມດຶງດູດເຂົາເຈົ້າ ສ້າງແຜນການມາຢ້ຽມຢາມຕື່ມອີກ ເພື່ອສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາພື້ນຖານອາຫານການກິນທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງ ຫວຽດນາມ./.