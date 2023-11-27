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ຂ່າວສານ

ອາທິດເຮັດວຽກສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV

ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ, ມະຕິບາງສະບັບ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: qdnd.vn)

ໃນອາທິດເຮັດວຽກສຸດທ້າຍ (ແຕ່ວັນທີ 27-29 ພະຈິກ) ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍ, ມະຕິບາງສະບັບ.
ບັນດາກົດໝາຍ, ລວມມີ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຮືອນຢູ່ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການດຳເນີນທຸລະກິດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ (ສະບັບປັບປຸງ); ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂັ້ນຮາກຖານ.
ບັນດາມະຕິ ລວມມີ: ມະຕິທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍສະເພາະກ່ຽວກັບການລົງທຶນກໍ່ສ້າງກິດຈະກຳຄົມມະນາຄົມທາງບົກ; ມະຕິກ່ຽວກັບໝາກຜົນການຕິດຕາມກວດກາຫົວເລື່ອງສະເພາະ “ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດມະຕິສະບັບຕ່າງໆຂອງສະພາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່ໄລຍະ 2021 – 2025, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແບບຍືນຍົງໄລຍະ 2021 – 2025, ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມເຂດຊົນເຜົ່າສ່ວນໜ້ອຍ ແລະ ເຂດພູດອຍໄລຍະ 2021 - 2030”; ມະຕິກ່ຽວກັບການຊັກຖາມ ແລະ ຕອບຄຳຊັກຖາມ; ມະຕິກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອັດງານມະໂຫລານຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 23 ຈໍຕານຢຶກເຢີ້ ຍາດໄດ້ລາງວັນດອກບົວຄຳ

ອັດງານມະໂຫລານຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 23 “ຈໍຕານຢຶກເຢີ້” ຍາດໄດ້ລາງວັນດອກບົວຄຳ

ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຫດການວັດທະນະທຳສິລະປະລະ ດັບຊາດໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ດ່າລາດ ດ້ວຍສານທີ່ວ່າ “ສ້າງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳຮູບເງົາ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ເຂັ້ມຂຸ້ນໄປດ້ວຍສີສັນຊາດ, ທັນສະໄໝ ແລະ ວັດທະທຳມະນຸດ”.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

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