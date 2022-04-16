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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ, ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ

ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລວມ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ (JCC) ທີ່ດຳເນີນຢູ່ສຳນັກງານຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ໃນອາທິດຜ່ານມາ, ອາຊຽນ ແລະ ອາເມລິກາ ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພີ່ມທະວີການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ.
  ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 13 ຂອງ ຄະນະກຳມະການຮ່ວມມືລວມ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ (ພາບ: VOV)  

 ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍຜູ້ຕາງໜ້າ ອິນໂດເນເຊຍ ປະຈຳ ອາຊຽນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ອາເມລິກາ ປະຈຳ ອາຊຽນ ເປັນປະທານຮ່ວມ, ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ Michael Tene ຮອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ອາຊຽນ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ປະຈຳ ອາຊຽນ. ຖະແຫຼງຂ່າວຂອງຄະນະເລຂາ ອາຊຽນ ໃນວັນທີ 14 ເມສາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ສອງຝ່າຍໄດ້ຢັ້ງຢືນການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ທີ່ນັບມື້ນັບ ເປີດກວ້າງໃນຫຼາຍຂົງເຂດຮ່ວມມືຂອງທັງ 3 ເສົາຄ້ຳປະຊາຄົມ ອາຊຽນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງຝ່າຍກໍຮັບຮູ້ຄວາມຄືບໜ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນການປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ (2021 – 2025). ອາເມລິກາ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະສືບຕໍ່ໜູນຊ່ວຍຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງ ອາຊຽນ ໃນການຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຂອງພາກພື້ນ. ກອງປະຊຸມກໍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເຊິ່ງຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະສັນຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ເຈລະຈາ ອາຊຽນ - ອາເມລິກາ ຄົບຮອບ 45 ປີ ໃນປີນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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