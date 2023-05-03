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ຂ່າວສານ

ອາຊຽນ ຊຸກຍູ້ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມປ້ອງກັນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ການນຳອາຊຽນ ທຸກທ່ານລ້ວນແຕ່ສົນໃຈເຖິງບັນຫານີ້, ໃນສະພາບການບັນດາຄະດີຄ້າມະນຸດເກີດຂຶ້ນນັບມື້ນັບຫຼາຍຢູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້...
  ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 42 ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 11 ພຶດສະພາ  

ອາດຊະຍາກຳຄ້າມະນຸດ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບັນຫາທີ່ ອິນໂດເນເຊຍ ຈະຍົກອອມາປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) ຄັ້ງທີ 42 ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 9 – 11 ພຶດສະພາ ຈະມາເຖິງ, ຢູ່ເຂດຕາດອາກາດ Labuan Bajo, ຂຶ້ນກັບແຂວງ Nusa Tenggara ຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນີ້. ວັນທີ 1 ພຶດສະພາ, ທ່ານ Teuku Faizasyah, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງອິນໂດເນເຊຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການນຳອາຊຽນ ທຸກທ່ານລ້ວນແຕ່ສົນໃຈເຖິງບັນຫານີ້, ໃນສະພາບການບັນດາຄະດີຄ້າມະນຸດເກີດຂຶ້ນນັບມື້ນັບຫຼາຍຢູ່ບັນດາປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ດ້ວຍຮູບແບບຫຼອກລວງໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ຄາດວ່າ, ບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ກໍ່ຈະຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການຮ່ວມກ່ຽວກັບການຕ້ານອາດຊະຍາກຳຄ້າມະນຸດ ໂດຍສວຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານກໍ່ຂຶ້ນ. ທ່ານ Faizasyah ຕີລາຄາອາດຊະຍາກຳຄ້າມະນຸດພວມນັບມື້ນັບສັບສົນຢູ່ ອິນໂດເນເຊຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມຄຸ້ມຄອງໃນຂອບເຂດພາກພື້ນແມ່ນຈຳເປັນທີ່ສຸດ, ຈາກໄລຍະຄົ້ນພົບ, ສະກັດກັ້ນ, ປົກປ້ອງ, ສົ່ງກັບເມືອປະເທດ ຕະຫຼອດຮອດການແກ້ໄຂເຖິງກົກເຖິງຮາກຂອງບັນຫາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ: ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ອັງ​ກິດ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

50 ປີ ແຫ່ງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ ຫວຽດ​ນາມ - ອັງ​ກິດ: ສາດ​ສະ​ດາ​ຈານ ອັງ​ກິດ ຕີ​ລາ​ຄາ​ຢ່າງ​ຕັ້ງ​ໜ້າ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ​ໃນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາ ແລະ ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ

ຫວຽດນາມ ແລະ ອັງກິດ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນໃນການຮ່ວມມືດ້ານການສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາສາດ, ເຊິ່ງເປັນຂົງເຂດທີ່ ອັງກິດ ມີທ່າແຮງ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມຕ້ອງການ.
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