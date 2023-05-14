ຂ່າວສານ
ອັດວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 23 ຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິງເຫ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອັດວາລະປະຊຸມຄັ້ງທີ 23.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະອັດ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິງເຫ້ວ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ພາຍຫຼັງໄດ້ເຮັດວຽກມາເປັນເວລາ 4,5 ວັນ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ແກ້ໄຂ 17 ເນື້ອໃນສຳເລັດ ຕາມການຄາດຄະເນ ພ້ອມທັງແກ້ໄຂຕື່ມອີກ 2 ເນື້ອໃນເພີ່ມເຕີມ. ຕາມທ່ານ ເວືອງດິງເຫ້ວ ແລ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບທຸກເນື້ອໃນທີ່ຄາດວ່າຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາ ທີ່ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15. ທ່ານສະເໜີໃຫ້ທ່ານເລຂານຸການໃຫ່ຍສະພາແຫ່ງຊາດ ປະກາດບົດລາຍງານສະຫລຸບຂອງ ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄວ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ໃນຕອນຂອາວັນດຽວກັນ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິງເຫ້ວ, ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15.
ລາຍການຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ໄດ້ຝາກໄປຂໍຄຳເຫັນບັນດາ ສສຊ. ມາຮອດຈຸດເວລານີ້, ໄດ້ຮັບຄຳເຫັນປະກອບຈາກ 63 ຄະນະ ສສຊ ແລະ ສສຊ ຈຳນວນໜຶ່ງ; ບັນດາຄຳເຫັນລ້ວນແຕ່ໄດ້ເຫັນດີກັບແຜນການໂດຍພື້ນຖານ. ທ່ານ ບຸ່ຍວັນເກື່ອງ, ເລຂານຸການໃຫ່ຍ, ປະທານຫ້ອງວ່າການສະພາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຄາດວ່າ, ເວລາເຮັດວຽກທັງໝົດຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ 22 ວັນ. ແຕ່ປະຈຸບັນ, ສະພາແຫ່ງຊາດພວມລາຍງານ ແລະ ຖ້າຫາກວ່າສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍ 3 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເສັ້ນທາງທາງບົກ; ຄວາມສເປັນລະບຽນຮຽບຮ້ອຍ ຄວາມປອດໄພດ້ານຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ຮາກຖານ ກໍ່ຄືບາງເນື້ອໃນອື່ນໆ, ໄລຍະຈັດກອງປະຊຸມຈະແກ່ຍາວຕື່ມອີກ. ຄາດວ່າ ກອງປະຊຸມຈະໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 22 ພຶດສະພາ ແລະ ອັດລົງໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ.