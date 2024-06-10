ຂ່າວສານ
ອັດງານບຸນແມ່ນ້ຳລຳເຊ ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ
ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ - ຍິບຍັບກັບສາຍນ້ຳ”, ມີເຄື່ອງງບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ 1.100 ເຄື່ອງ ໄດ້ສ້າງເປັນຮູບພາບຫຼາກຫຼາຍສີສັນ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍຢູ່ທ້ອງຟ້າ, ເຊັ່ນ: ພາບຕະຫຼາດ ເບັ໊ນແທ່ງ, ພາບຖ້ຽວກ່ຳປັ່ນປະຫວັດສາດ ທີ່ເຄີຍໄປ-ມາໃນແມ່ນ້ຳ ໄຊງ່ອນ. ນອກຈາກການເຄື່ອນໄຫວສະແດງ ໂດຣນ ຢູ່ທ້ອງຟ້າແລ້ວ, ປະຊາຊົນຍັງໄດ້ຮັບຊົມບັນດາລາຍການສະແດງມໍເຕີໄຊນ້ຳ, ວິນເຊີບ,… ມາຫຼີ້ນບຸນຄັ້ງນີ້, ອ້າຍ ຫງວຽນຈູງຮ໋ຽວ, ປະຊາຊົນນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ໄດ້ກ່າວຄວາມຮູ້ສຶກສູ່ຟັງວ່າ:
“ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ຄອບຄົວຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງງານບຸນ, ລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍມັກຫຼາຍ. ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນທັນສະໄໝ ແລະ ມ່ວນຫຼາຍ, ເຊິ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວຂອງນະຄອນ. ປີນີ້, ຖ້ານະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ສືບຕໍ່ຈັດງານບຸນນີ້ຂຶ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມັນອາດຈະໃຫຍ່ກວ່ານີ້ປີນີ້ອີກ.”
ໂດຍຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 10 ວັນ, ງານບຸນແມ່ນ້ຳລຳເຊນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ປີ 2024 ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງຄຶກຄື້ນດ້ວຍເກືອບ 20 ກິດຈະກຳ ນັບທັງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສິລະປະ, ເສດຖະກິດ ແລະ ກິລາ.