ຂ່າວສານ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ອົງ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຄັ້ງ​ທີ 1

ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກລັດຖະບານອາຍຸການ 2025 – 2030 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫວັງ, ຈິດໃຈຂອງ ອົງຄະນະພັກລັດຖະບານໃນອາຍຸການໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈ ສ້າງອົງຄະນະພັກລັດຖະບານປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສາມັກຄີ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ອົງຄະນະພັກລັດຖະບານຄັ້ງທີ 1 ໄດ້ອັດລົງພາຍຫຼັງດຳເນີນມາເປັນເວລາ 2 ວັນ. ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ, ປະຕິບັດສຳເລັດທຸກເນື້ອໃນ, ໂຄງການວາງອອກຕາມຂໍ້ກຳນົດ. ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:

ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກລັດຖະບານຄັ້ງທີ 1, ອາຍຸການ 2025 – 2030 ໄດ້ປະຕິບັດສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມທີ່ສຸດ. ເພື່ອປະຕິບັດຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ຄົບຊຸດ, ມີປະສິດທິຜົນບັນດາເປົ້າໝາຍ, ໜ້າທີ່ວາງອອກ, ຕາງໜ້າຄະນະປະທານ ແລະ ກອງປະຊຸມ, ຂ້າພະເຈົ້າຮຽກຮ້ອງອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ໝູ່ຄະນະຖັນແຖວພະນັກງານ, ສະມາຊິກພັກຂຶ້ນກັບ ອົງຄະນະພັກລັດຖະບານສືບຕໍ່ສືບທອດ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ອົງອອາດກ້າແກ່ນ ແລະ ບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງອາຍຸການກ່ອນໆ

ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຮອງເອົາມະຕິດ້ວຍບັດສະໜັບສະໜູນ 100%. ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກລັດຖະບານອາຍຸການ 2025 – 2030 ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫວັງ, ຈິດໃຈຂອງ ອົງຄະນະພັກລັດຖະບານໃນອາຍຸການໃໝ່ດ້ວຍຄວາມຕັດສິນໃຈ ສ້າງອົງຄະນະພັກລັດຖະບານປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ມີຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ນະວັດຕະກຳ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ເພີ່ມທະວີບຸກທະລຸ, ພັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍໄວ ແລະ ຍືນຍົງໃນສັງກາດບຸກບືນຂອງຊາດ ທີ່ຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ວັດທະນາຖາວອນ, ສີວິໄລ, ມີຄວາມຜາສຸກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ອົງຄະ​ນະ​ພັກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຸນ​ນະ​ທາດ​ການ​ເມືອງ, ພູມ​ປັນ​ຍາ, ການ​ປ່ນ​ແປງ​ໃໝ່

ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ: ອົງຄະ​ນະ​ພັກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ແບບ​ຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຸນ​ນະ​ທາດ​ການ​ເມືອງ, ພູມ​ປັນ​ຍາ, ການ​ປ່ນ​ແປງ​ໃໝ່

ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງອົງຄະນະພັກ ແລະ ອົງຄະນະພັກທຸກຂັ້ນໃຫ້ປອດໄສ, ໝັ້ນຄົງເຂັ້ມແຂງ, ເດັດດ່ຽວປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ຄວາມຟຸ່ມເຟືອຍ ໄພຫຍໍ້ທໍ້ ດ້ວຍທິດນຳ “ບໍ່ມີເຂດມືດ” “ບໍ່ມີບ່ອນຫວ່າງ, ຈຸດມົວ” ບໍ່ມີເຂດຫ້າມ, ບໍ່ມີກໍລະນີຍົກເວັ້ນ.
