ຂ່າວສານ ອັດກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະປະຈຳ ສະພາແຫ່ງຊາດ 19/05/2025 ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳ ມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບພວມຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນພ້ອມກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ປີ 2013. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ປະຕິບັດສຳເລັດລາຍການ, ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳ ມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບພວມຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນພ້ອມກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ປີ 2013. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ແລະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູດປີ 2013. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)