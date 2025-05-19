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ຂ່າວສານ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 45 ຂອງ​​ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ ສະ​ພາ​ແຫ່​ງ​ຊາດ

ທ່ານເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳ ມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບພວມຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນພ້ອມກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ປີ 2013.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)
ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ພຶດສະພາ, ປະຕິບັດສຳເລັດລາຍການ, ແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ກ່າວຄຳເຫັນອັດກອງປະຊຸມ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ, ຄະນະກຳ ມະການສູນກາງແນວໂຮມປະເທດຊາດ ຫວຽດນາມ, ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ອົງການທີ່ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບພວມຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນພ້ອມກັບບັນດາທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຮ່າງມະຕິປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ປີ 2013. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເໜີບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ, ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 9 ແລະ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຮັບເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນກ່ຽວກັບການປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງລັດຖະທຳມະນູດປີ 2013.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສື່ມວນ​ຊົ​ນ ລາວ​ເຊີດ​ຊູ​ນັກ​ຮົບ​ກອ​ມ​ມູ​ນິດ​ດີ​ເລີດ​ຂອງ ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ສື່ມວນ​ຊົ​ນ ລາວ​ເຊີດ​ຊູ​ນັກ​ຮົບ​ກອ​ມ​ມູ​ນິດ​ດີ​ເລີດ​ຂອງ ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ

ປະທານໂຮ່ຈີມິນ, ນັກຮົບວິທະຊົນປົດປ່ອຍຊາດ ແມ່ນສັນຍາລັກອັນພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຕັດສິນໃຈຂອງທົ່ວຊາດ, ໄດ້ອຸທິດສ່ວນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດແຫ່ງການປົດປ່ອຍຊາດຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຕໍ່ສູ້ລວມຂອງບັນດາຊົນຊາດຖືກກົດຂີ່ຂຸດຮີດໃນໂລກ
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