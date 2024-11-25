ຂ່າວສານ
ອັດກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII
ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສູນກາງໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມຕັດສິນໃຈປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ ຢ່າງກະທັດຮັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຮຽກຮ້ອງກຳນົດຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງຢູ່ລະດັບສູງສຸດໃນການຜັນຂະຫຍາຍ, ຖືນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນພິເສດ, ແມ່ນການປະຕິວັດກ່ຽວກັບການກະທັດລັດ, ຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ, ຕ້ອງເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງຕໍ່ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳໃນທົ່ວພັກ ແລະ ທົ່ວລະບົບການເມືອງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:
ໜ້າທີ່ສັບຊ້ອນຈັດຕັ້ງກົງຈັກຢ່າງກະທັດລັດ ແມ່ນວຽກງານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ, ມີຄວາມສະດຸ້ງໄວ້, ສັບສົນ, ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນໃນອົງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງມີຄວາມສາມັກຄີ, ຕັດສິນໃຈຢູ່ລະດັບສູງ, ກ້າຫານ ແລະ ທັງການຍອມເສຍສະຫຼະຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ.