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ຂ່າວສານ

ອັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ຊຸດ​ທີ XIII

ວັນທີ 25 ພະຈິກ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ພາຍຫຼັງການເຮັດວຽກ, ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII ໄດ້ອັດລົງ ດ້ວຍການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຫຼາຍບັນດາສຳຄັນ.
ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ຊຸດທີ XIII (ພາບ: VOV)

ກ່າວຄຳເຫັນໄຂກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສູນກາງໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້, ຄວາມຕັດສິນໃຈປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍສະຫຼຸບມະຕິເລກທີ 18 ຂອງ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XII ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່, ສັບຊ້ອນການຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ ຢ່າງກະທັດຮັດ, ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຮຽກຮ້ອງກຳນົດຄວາມຕັດສິນໃຈດ້ານການເມືອງຢູ່ລະດັບສູງສຸດໃນການຜັນຂະຫຍາຍ, ຖືນີ້ແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນພິເສດ, ແມ່ນການປະຕິວັດກ່ຽວກັບການກະທັດລັດ, ຈັດຕັ້ງກົງຈັກຂອງລະບົບການເມືອງ, ຕ້ອງເປັນເອກະພາບຢູ່ລະດັບສູງຕໍ່ຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ການກະທຳໃນທົ່ວພັກ ແລະ ທົ່ວລະບົບການເມືອງ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

ໜ້າທີ່ສັບຊ້ອນຈັດຕັ້ງກົງຈັກຢ່າງກະທັດລັດ ແມ່ນວຽກງານມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດ, ມີຄວາມສະດຸ້ງໄວ້, ສັບສົນ, ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ພະນັກງານແຕ່ລະຄົນໃນອົງການ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງມີຄວາມສາມັກຄີ, ຕັດສິນໃຈຢູ່ລະດັບສູງ, ກ້າຫານ ແລະ ທັງການຍອມເສຍສະຫຼະຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນລວມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບຸນ​ກາ​ຣີ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ເລືອງ​ເກື່ອງ ເປັນ​ປ​ະ​ທານ​ພິ​ທີ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ບຸນ​ກາ​ຣີ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ທ່ານປະທານປະເທດ ເລືອງເກື່ອງ ແລະ ພັນລະຍາໄດ້ເປັນປະທານພິທີຕ້ອນຮັບທ່ານປະທານາທິບໍດີ ບຸນກາຣີ Rumen Radev ແລະ ພັນລະຍາ ມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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