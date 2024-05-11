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ຂ່າວສານ

ອັດຕະໂນມັດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ

VCCA 2024 ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມມີ: ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ, ງານວາງສະແດງສາກົນ ແລະ ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ
(ຮ້ານວາງສະແດງໜຶ່ງ)

ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການບັນຊາແບບອັດຕະໂນມັດ (VCCA) ຄັ້ງທີ 7 ປີ 2024, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ”, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 09 – 11 ພຶດສະພາ.

ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ຮວີ່ງແທັງດາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ພັກ, ລັດ ແລະ ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ຖືນີ້ແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ, ໃນນັ້ນ, ການຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ.

VCCA 2024 ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມມີ: ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ, ງານວາງສະແດງສາກົນ ແລະ ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຂຸດຄົ້ນປະສິດທິຜົນການຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງນັກຄຸ້ມຄອງ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສາຫະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເພີ່ມທະວີການສົມທົບກັນ

ຫວຽດນາມ ຈະຕັ້ງໜ້າຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືໃຫ້ແທດຈິງລະຫວ່າງ ອາຊຽນ ແລະ ອັງກິດ ບົນຖານະຕຳແໜ່ງເປັນປະເທດປະສານງານການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອັງກິດ, ໄລຍະ 2024 – 2027.
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