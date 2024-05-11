ຂ່າວສານ
ອັດຕະໂນມັດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ
ວັນທີ 10 ພຶດສະພາ, ຢູ່ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບການບັນຊາແບບອັດຕະໂນມັດ (VCCA) ຄັ້ງທີ 7 ປີ 2024, ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດສີຂຽວ”, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນແຕ່ວັນທີ 09 – 11 ພຶດສະພາ.
ກ່າວຄຳເຫັນຢູ່ທີ່ນີ້, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ຮວີ່ງແທັງດາດ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ພັກ, ລັດ ແລະ ລັດຖະບານ ຍາມໃດກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ; ຖືນີ້ແມ່ນລັດຖະນະໂຍບາຍແຖວໜ້າ, ໃນນັ້ນ, ການຫັນເປັນອັດຕະໂນມັດແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ.
VCCA 2024 ມີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ, ລວມມີ: ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ, ງານວາງສະແດງສາກົນ ແລະ ເວທີປາໄສວິສາຫະກິດ ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ຂຸດຄົ້ນປະສິດທິຜົນການຮ່ວມສຳພັນລະຫວ່າງນັກຄຸ້ມຄອງ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສາຫະກິດ.